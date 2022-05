In London habenihr Spektakel "Voyage" auf die Bühne gebracht und damit zum ersten Mal seit 42 Jahren ein abendfüllendes Konzert gegeben - wobei, Abba? Nicht die Musiker selbst verausgabten sich auf der Bühne, sondernbestritten den Abend. "Die technische Perfektion ist im ersten Moment überwältigend", staunt Jens Balzer in der, der von etwas weiter hinten im Saal nicht auf Anhieb sagen könnte, ob da nun echte Menschen oder deren Digitalisate aufspielen. Die Großprojektionen verraten den synthetischen Charakter dann allerdings doch: Hier "wirkt die Darstellung freilich gleich weniger naturalistisch. Besonders die Abbatare von Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad leiden unter einer. Sie bewegen sich beim Singen zu langsam, ihre Augen blicken ins Leere." Am besten werde der Abend daher immer dann, wenn die "Abbatare" in Video-Fantasiewelten fliehen können, wenn der Abend sich also "beibedient".-Kritiker Joachim Hentschel ist ziemlich umgehauen vomder Darbietung: Die Band wirke ". Blonder, geschmeidiger, definierter, farbkorrigierter. Souveräner, verschmitzter, bis in die Details der simulierten Großaufnahmen hinein, die auf den gewaltigen Screens links und rechts zu sehen sind. Auf bizarre Art wirken sogar die Reflexionen auf den Paillettenkleidern der zwei Sängerinnenals die Scheinwerfer, die sich in ihnen spiegeln. ... Endlich sehen Abba so aus, wie die Fantasie sie für uns immer gezeichnet hat. Es ist." Außerdem berichten Katja Schwemmers ( Tsp ) und Sebastian Borger ( Standard ). Einen ersten (wenn auch etwas dumpfen) Eindruck vermittelt dieses Video:Außerdem trauert die Popkritik um, den Keyboarder von. In der erinnert sich Max Dax an eine persönliche Begegnung mit Fletcher, der auf ihn wie "ein unglaublich kommunikativer, verbindender, in sich ruhender Mann in Aktion" wirkte: "Ein, dessen Kraft in der Ruhe zu liegen scheint, dem freilich der Drang, sich ins Rampenlicht zu begeben, insofern abgeht, als er zwar die Bühne liebt, sich aber gerne im letzten Winkel derselben hinter seinen Keyboards verschanzt - als ob sein Job nicht darin besteht (...) im Rampenlicht die Massen zu verzaubern. Nein, sein Job scheint mehr im schamanischen Zusammenhalt, in dender Beschwörung der eigenen Kraft zu liegen." Fletcher hat "als Gründungsmitglied und Keyboarder der wohl auf ewig größten Keyboardband dieser Welt den glaskalten und trotzdem jamitgeprägt, den im Kielwasser der Achtzigerjahre alle imitiert haben", schreibt Jakob Biazza in derund würdigt insbesondere auch Fletchers Verdienste um den Zusammenhalt von Depeche Mode, die notorisch verkracht waren. In der erzählt Julian Weber die Geschichte der Band und sammelt Stimmen zum Tod Fletchers. Weitere Nachrufe schreiben Gerrit Bartels ( Tsp ), Anne Vorbringer ( BLZ ) und André Boße ( ZeitOnline ).Außerdem: Für spricht Hartmut Welscher mit, dem Intendanten des. Auchkann sinnlich sein, schreibt Jeffrey Arlo Brown in einem kleinen Video-Dossier für. Für die begutachtet Jan Brachmann den neuen Konzertsaal desder Kronberg Academy. In der schreibt Andrian Kreye einen Nachruf auf den-Schlagzeuger. n seiner-Reihe über Komponistinnen widmet sich Arno Lücker in dieser Woche hier und dort Besprochen werden neue Alben von Presse ), SZ ) sowie vonund taz ).