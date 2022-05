Jeanne Terwen-de Loos - Dress of maps, 1945 - 1946. Gift of P.A. Terwen, Leiden and J.W. Terwen, Nieuwegein

In einem komplexen Text in dererzählt der Historikernicht nur die- vor allem aus jüdischer Sicht -, sondern er erläutert auch, wie unter Putin derüber Hitler-Deutschland zunehmend als ausschließlichbetrachtet wurde. Im Wesentlichen versucht Diner aufzuzeigen, wie der aktuelle Krieg die "emblematisch-negativenüber die Ukraine" verändert: "Für die Ukraine kommt dem gegenwärtigen Krieg die Bedeutung eineszu. Es weist sich verengende Konturen eines Kulturkampfes auf - etwa durch die zunehmende Verweigerung, sich der russischen Sprache zu bedienen, deren universale, kosmopolitische Bedeutung zurücktritt. (…) Solche Tendenzen konfrontieren auch und gerade das jüdische Gedächtnis mit nicht unerheblichen. Zwar war eine in der Vergangenheit beständig gewesene kollektiv-durch die kommunistische Erfahrung erheblich gemindert worden. Gleichzeitig entsprang dem sowjetischen Sieg über Hitler-Deutschland ein durchaus positiver Bezug, was wiederum dazu führte, dass beide Bilderwelten wie unverbunden nebeneinander zu stehen kamen. Eine solche Ambivalenz weist dashingegen nicht auf. Es gilt als eindeutig historisch belastet."Außerdem: "Diehat die Ukraine viel zu lange vernachlässigt" schreibt Thomas Thiel in der, der auch eine "" kritisiert.Derist nicht vorbei. Der Historikersetzt sich in dermit drei Positionen auseinander, die denaus unterschiedlichen Motiven nivellieren wollen, zum einen die Position des Globalhistorikers, der auf seltsame Art konservative Positionen mit postkolonialer Rhetorik mischt (unser Resümee ), dann eine Position, die à laeine "normale" deutsche Fortschrittsgeschichte erzählen will und schließlich die, die den Holocaust in eine lange Kette von Kolonialverbrechen einreiht: "Leicht kann die postkoloniale Globalperspektive dazu missbraucht werden, die deutschen Verbrechen unter der NS-Herrschaft in eineinzuordnen. In einer solchen Erzählung wird der Holocaust zu einer Gewalttat, die grundsätzlichhätte passieren können. Erneut würde man bei einer Entkoppelung von deutscher Geschichte und Holocaust landen."





Etwas enttäuscht ist-Kritiker Hubert Spiegel von der Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum , die dengegen die Niederlande beleuchten will: "Historische und politische Zusammenhänge erschließen sich so oft nur in geringem Maße" und übererfährt man ebenso wenig wie über die Bedeutung der indonesische Revolution für andere Unabhängigkeitsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg. "Aber man wird in dieser Ausstellung auch entschädigt: Viele der etwa zweihundert ausgestellten Objekte sind. Zwischen martialischen Propagandaplakaten, Fotos des mit einer Indonesierin verheirateten Henri Cartier-Bresson und dokumentarischen Filmaufnahmen von Sukarnos Triumphzügen sticht ein Kleidungsstück auf einer Schneiderpuppe besonders heraus: Es ist einfür eine Dame, zusammengefügt aus den Landkarten von Siam, China, Indien, Burma und 'French Indo China'. Es handelt sich tatsächlich um Landkarten, denn die englische Luftwaffe ließ solche '' auf Seide oder Rayon drucken und gab sie ihren Piloten als Orientierungshilfe für den Fall eines Absturzes mit."