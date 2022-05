=========

Ein Team von-Journalisten ist nach Butscha zurückgekehrt , hat mit Zivilisten gesprochen und Dokumente ausgewertet, die vor Ort gefunden wurden, darunter denund einen Liebesbrief, den ein anderer russischer Soldat in Butscha zurückließ - die Reporter konnten so einige der Soldaten der für die Massaker verantwortlichen Truppen. Auffällig ist, dass alle Truppen eine ziemlich direkte Verbindung zu Putin selbst haben: "Wie aus einem am Tatort gefundenen Ausweis hervorgeht, befanden sich unter den Besatzungstruppen auch Angehörige der russischen Sicherheitstruppe. Die Einheit, deren Anwesenheit in Butscha hier zum ersten Mal aufgedeckt wird, untersteht dem Kommando der Russischen Nationalgarde. Ihr Chef, Wiktor Solotow, der sich für diesen Artikel nicht äußern wollte, ist ein ehemaligerund untersteht direkt dem russischen Präsidenten." Auch tschetschenische Truppen waren vor Ort und wohl an den Massakern beteiligt.Den Unterzeichnern desBriefs und anderen, die eine Kapitulation der Ukraine fordern, legt Dominic Johnson in derein paar Wahrheiten ans Herz: "Das '' zwischen Russland und dem Westen ist intakt. Aber es muss eben auch aufrechterhalten werden. In Moskau wird zwar täglichauf Berlin oder London gedroht, aber in Reaktion darauf die Ukraine fallenzulassen wäre falsch: dann wäregewesen, weitere Drohungen würden folgen. Ebenso würde die Hinnahme einesin der Ukraine den russischen Überfall im Nachhinein legitimieren, weitere Überfälle auf andere Länder würden folgen.""Die sadistische und fantasievolle, am Foltern der Zivilisten durch die russischen Soldaten erscheint für viele Menschen 'im Westen'", schreibt die Schriftstellerinheute in ihrem Tagebuch aus der Ukraine (): "Doch in Wirklichkeit ist sie nicht neu, sondern steht in der Nachfolge der russländischen zaristischen und später'. Obwohl man an dieser Stelle relativieren muss: Eine ähnliche 'Tradition' gab es überall in Europa, sonst hätten wir heute keine Museen für mittelalterliche Folter. Auch diesoll außerordentlich erfinderisch ihren realen oder vermeintlichen Gegnern die Grundlagen des wahren Glaubens 'vermittelt' haben. Das humanistische und aufklärerische Gedankengut setzte sich im Abendland nach und nach durch, doch je weiter östlicher, desto weniger flächendeckend geschah das. Man soll sich keiner Illusion hingeben: Diewar keine Grundlage des sowjetischen Bildungssystems."verstoßen nicht nur gegen das, sondern schwächen auch dieder Truppen, erinnert in der. Aber die russische Militärführung sieht dem Beutemachen ihrer Soldaten tatenlos zu. Ein"Grund dafür könnte sein, dass die russische Führung infolge erheblicherihre Soldaten nur schlecht versorgen kann und deswegen die Plünderungen hinnimmt. Und ein dritter Grund schließlich mag darin bestehen, dass sie mit derden Kampfeswillen ihrer offensichtlich nicht besonders motivierten Soldaten heben will. Das jedenfalls sind alternative Erklärungen zum Verdikt von der notorischen Unzivilisiertheit des russischen Militärs. Was freilich nicht heißt, dassbeim russischen Agieren in der Ukraine keine Rolle spielten."Die Ukraine hat eine Zukunft,hat Putin, schreibt Lena Gorelik, deutsche Schriftstellerin mit russischen Wurzeln, ebenfalls in der. Aber nicht alle RussInnen sind Putin-Anhänger, mahnt sie: "Schätzungen zufolge sind es, die Russland bereits verlassen haben, und viele mehr, die zu fliehen versuchen, und die im Ausland - auch hierzulande - alles andere als mit offenen Armen empfangen werden; eine Fluchtbewegung, die unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung bleibt. Genauso wie häufig Protestbewegungen aus Russland unter dem Radar bleiben, seien esgegen die russische Armee, in der Öffentlichkeit erhobene Stimmen und manchmal das von Jugendlichen '' gesprühte Graffito - kleine Aktionen, die meist große Repressionen nach sich ziehen."Sehr viel retweetet wird ein Artikel von Yevgenia Albats in der. Ihr ist es gelungen, mit einigen Angehörigen derin Moskau zu sprechen, die sich sämtlich anonym undäußern. Mit dem Krieg ist eigentlich keiner einverstanden, schon aus höchstpersönlichen Erwägungen: "Diesind zornig. Für viele sind ihre Geschäfte zusammengebrochen, ihre Ersparnisse wurden aufgrund von Sanktionen, und sie können ihrnicht mehr ins Ausland schicken. Da der Geldverkehr, der Bargeldmarkt und andere Dinge im Zusammenhang mit Finanzen ebenfalls von den Tschekisten ([Sicherheitsdiensten) kontrolliert werden, hatten viele von ihnen bereits ininvestiert. Aber aufgrund der Sanktionen wurden sie von den großen Kryptowährungsbörsen abgeschnitten." Allerdings haben sie auch Wege gefunden, die Sanktionen zu umgehen: Sie kaufen, fliegen damit nach Dubai und tauschen sie dort um.hat Herrenhausen, das Steinhuder Meer, und den "Wind of Change" der, der hier permanent durch die Fußgängerzone weht. Und dann ist da, der in der SPD doch bis zuletztwar und seine Strippen schon in den Neunzigern besonders gern in Hannover zog. Zur Moskau-Connection in Hannover gehört auch die Migrationsbeauftragte des Landes, eine gewisse, die sich gern mal beiäußerte, schreibt Reinhard Bingener in der: "Das war schon damals ein eklatanter Verstoß gegen die guten Sitten einer wehrhaften Demokratie. Dass Schröder-Köpf... ihr damaliges Handeln auch heute noch als 'ganz normal' bezeichnet und im Namen des Landes nunbegrüßt, ist ein untragbarer Zustand."Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sollen inzwischenin Deutschland angekommen sein, schreibt der Politologe Friedrich Püttmann, der imam Beispiel der der syrischen Flüchtlinge in derdas Narrativ überprüft, dassdie Willkommenskultur beeinflusst: "Die anfängliche Aufnahmebereitschaft ist mit der Zeit einem Gefühl dergewichen, und inzwischen hat sich die politische Stimmung in dem wirtschaftlich krisengebeutelten Land deutlich gewendet. Eine große Mehrheit der Türkinnen und Türken verlangt die baldigenach Syrien - trotz des anhaltenden Krieges dort. Und zwar selbst unter jenen, die wie die Syrerinnen und Syrer Arabisch oder Kurdisch als Muttersprache sprechen oder sich als praktizierende Muslime verstehen. Der Grund dafür ist, dass sich zwar Gemeinsamkeiten zwischen Menschen von außen bestimmen lassen mögen, nicht aber das subjektive Empfinden von Ähnlichkeit."Ach, und außerdem:hatdoch noch angerufen und ihn nach Kiew eingeladen, meldet etwa dashat sich beim israelischen Premierminister Naftali Bennett für dieseines Außenministers Sergej Lawrow entschuldigt, meldet die. Undfindet laut AP, dass sich der Krieg jetzt doch ein bisschenzieht. Und Atombombenabwürfe in seiner Nähe wären ihm auch nicht so genehm.Die Überreste der- Sozialisten, Kommunisten, Ökologen - haben sich der "France Insoumise" des Linkspopulisten (und -putinisten)untergeordnet, berichtet unter anderem Michaela Wiegel in der. Gemeinsam ziehen sie nun in die Parlamentswahlen im Juni. "Mélenchon hat dabei die öffentliche Debatte mit der irreführenden Vorstellung manipuliert, die Franzosen könnten denin direkter Wahl bestimmen. Seine Bündnispartner mussten unterzeichnen, dass sie ihn als Premierminister wollen. Kaum war er mit einem Stimmanteil von knapp 22 Prozent aus der Präsidentenwahl ausgeschieden, erhob er die Parlamentswahlen zur ''."