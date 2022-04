Feiert das friedliche Leben: "Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?" von Alexandre Koberidze (Grandfilm)

Modefotografie oder Filmkunst? Jacques Audiards "Wo in Paris die Sonne aufgeht"

Ganz hingerissen ist die Filmkritik von dem Liebesdrama "Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?" des georgischen Filmemachers: Eine Zufallsbegegnung wächst sich hier zum modernen Märchen aus, belebte Objekte inklusive. "Dieser Filmemacher will", schwärmt Tobias Kniebe in der SZ. "Er will mit seinen Bildern und Geschichten und seinem Publikum spielen wie schon lang keiner mehr." Dersteht zwar im Raum, aber Kniebe entscheidet sich anders, zumal sich durch den Film auch eine Ahnung des Kriegs in Georgien 2008 zieht: "So meint man,von jenseits der Grenze gerade im Hintergrund jener Bilder zu spüren, die einfach eine Feier des friedlichen Lebens sind, in strahlendster Entschiedenheit: in den lachenden und vertrauten Gesichtern einer Freundesgruppe im Café am Fluss."Barbara Schweizerhof von dermuss eine Weile mit sich kämpfen , bis sie ihr schlechtes Gewissen darüber ablegen kann, angesichts der Weltereignisse einen Liebesfilm im Kino zu sehen. Doch vollzieht sich auf der Leinwand "ein. Der Blick auf die Welt verändert sich." Denn "gerade in dieserliegt etwas, in der Bereitschaft, sich treiben zu lassen in einem Fluss der Bilder, über deren Zielrichtung man sich in ständiger Ungewissheit bewegt, weshalb sie aber auch immer wieder Überraschungen bereithalten. ... Auf der einen Seite könnte man Koberidzes Film abtun als kokette Verschränkung von launiger Märchenerzählung und raffinierter Bildmontage, als weltfremdes Getue und L'art pour l'art. Auf der anderen Seite hat eben diesesMethode." Weitere Kritiken in FR FAZ und Freitag In derüber seinen neuen Liebes- und Erotikfilm "Wo in Paris die Sonne aufgeht", der unserem Kritiker Jochen Werner zwar reichlich "schöne junge Brüste in Schwarzweiß" bot, auf ihn aber auch "wirkt wie ein Werbespot für ein. Insofern gilt einmal tatsächlich der nicht so recht totzukriegende: ja, hier könnte man wahrscheinlich wirklich jedes einzelne Bild aus dem Film herausnehmen und an die Wand hängen. Allerdings könnte man dann auch immer '' drunterschreiben. Überzeugter ist -Kritiker Ulrich Kriest: "", der Film entwerfe "tatsächlich ein Sittengemälde über, in der es eine wesentliche Qualität ist, dass man sich permanent neu entwirft".wurde in Teheran wegenverurteilt: Mit seinem aktuellen Film "A Hero" ( unsere Kritik ) soll er einen Dokumentarfilm von, einer seiner früheren Studentinnen, plagiiert haben. Masihzadeh hatte zwar vorab auf Drängen Farhadis eine Verzichtserklärung unterzeichnet, sich angesichts des fertigen Films dann aber doch zur Klage entschlossen, berichtet Andreas Kilb in der"Die wahre Geschichte, auf der 'A Hero' basiert, wurde von Azadeh Masihzadeh zuerst verfilmt. Aber erst Farhadi hat ihr ein Gewicht gegeben, das über den Einzelfall hinausreicht. Der juristische Streit um die Autorschaft geht weiter. Diehat der Film schon gewonnen." Hans Jürgen Zinsli schildert imdie Chronik der Ereignisse.Weitere Artikel: In der SZ durchleuchtet Reinhard J. Brembeck die zahlreichen Anspielungen, diein seinem aktuellen Film "Parallele Mütter" versteckt hat. Matthias Lerf hat für denBesprochen werdenDokumentarfilm "Loving Highsmith" ( taz ),"Death of a Ladies' Man" ( Perlentaucher ),auf Netflix gezeigte Komödie "The Bubble" ( SZ ), die aufgezeigte Serie "Pachinko" aus Korea ( Presse ),"Tove" über Standard ),"Rimini" ( Standard ),"Introduction" ( Presse ),in der Schweiz gezeigtes Heimdrama "La Mif" ( Zeit ),auf DVD veröffentlichter Film "Dinner in America" ( taz ), die zweite Staffel der auf Arte gezeigten Serie "In Therapie" ( Freitag ) und' "Phantastische Tierwesen 3" ( taz ). Außerdem verrät uns die, welche Filme sich lohnen und welche nicht.