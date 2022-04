9/14 It's such a disgusting uroboros. Politics is a propaganda snake biting its own tail. Propagandists create the kind of public opinion that no longer simply allows Putin to commit war crimes, but demands them of him. - Alexey Navalny (@navalny) April 5, 2022





So einfach - mit ein paar entschuldigenden Worten zu seiner Russland-Politik in einem Interview (unser Resümee ) - will Thomas Schmid in der nicht davonkommen lassen . Steinmeier war immerhin mitverantwortlich für 25 Jahre deutsche Außenpolitik: "Nicht, dass Steinmeier hätte wissen können, was kommen würde. Er hätte abersein können und müssen. ... Es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn man den Bundespräsidenten für seine ständigen Demokratie-Ermunterungs-Reden belohnen und über sein Schweigen zu den Fehlern der deutschen Russlandpolitik den Mantelhüllen würde. Seit den neunziger Jahren ist Steinmeier politisch immer dabei, er verantwortet die Fehler der deutschen Russlandpolitik mit, ist nahezu deren Emblem. Bliebe das einfach stehen, würde dies dem Diskurs und der Demokratie ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Steinmeier wäre dann einer, der es stellvertretend für alle versteht,. Wie ein Tischtennisball. Das wäre doch etwas zu viel an Beständigkeit. Denn diese würde dann tatsächlich an jeneerinnern, die ein schlechtes Markenzeichen der Bundesrepublik der späten vierziger und der fünfziger Jahre gewesen ist."Er habe sich geirrt, "", hatte Steinmeier gesagt. Aber er ist nicht wie andere auch, meint Lenz Jacobsen auf. "Er hatte den Apparat, die Ressourcen und die Verantwortung, esals andere. ... Der Präsident kann seine besondere Verantwortung jetzt nicht im Ozean des allgemeinen deutschen Irrtums auflösen. Zum anderen zeigt Steinmeiers Nebensatz, was den deutschen Kurswechsel in der Russland-Politik, was auch die Aufarbeitung der Fehler der vergangenen Jahre so schwer macht: Es waren, dass sie nun schlecht als Ankläger und Reformer taugen. Das gilt insbesondere für die, wo kaum jemand glaubhaft machen kann, für einen Neuanfang im Umgang mit Russland zu stehen. Das gilt aber auch für andere, für Talkshow-Stammgäste und für Redaktionen, die bis auf Ausnahmen (oft die Korrespondenten) den Putin-freundlichen Kurs aus heutiger Sicht zu oft freundlich begleitet haben.hatim Juni 2021 den Platz für eineneingeräumt, in dem er unter anderem behauptete, der Westen 'unterstützte aktiv den bewaffneten verfassungswidrigen' 2014."Der polnische Schriftstellerfindet es in der schwer zu ertragen , mit welcher Herablassungoft auf die Gesellschaften Osteuropas blicken, allen voranundvom. Nach deren Ansicht handelt Russland, "wenn es Mariupol dem Erdboden gleichmacht, Krankenhäuser, Theater und andere zivile Ziele bombardiert, aus 'Sorge um die eigene Sicherheit'. Die Angst der Menschen, die sich in den Kellern von Mariupol versteckten, zählt nicht, sie ist nicht die Angst von jemandem, der in den Augen der erwähnten Intellektuellen über sein eigenes Schicksal befinden dürfte. Mehr noch, die erwähnten Intellektuellen sind geneigt, die Ukraine so zu behandeln, wie patriarchale Gesellschaften es mit Gewaltopfern tun: Irgendwie müssen die jasein. Warum hat die Ukraine es so provozierend abgelehnt, russische Einflusssphäre zu bleiben? Wozu hat sie Russland herausgefordert?" Darum hat Twardoch eine Bitte: "Da ihr nichts versteht, ist es höchste Zeit, dass ihr in Fragen Russlands und Osteuropashaltet. Punkt."Filmregisseurin fühlt sich bei der Ukraine oft an die Reaktionen auf diein den Neunzigern erinnert. Auch da wollten die Europäer oft nicht hingucken, erklärt sie im Interview mit dem: "Schon im März waren Barrikaden aufgebaut worden waren. Doch noch Anfang April glaubten wir nicht, dass es Krieg in Bosnien und Herzegowina geben würde. Die Bevölkerung hier war so gemischt, dass es einfach unvorstellbar war, dass die Leute aufeinander schießen würden. Als der Krieg dann tatsächlich begann, dachten wir, er würde nicht lang dauern. Im Falle der Ukraine gab es diese Fehleinschätzungen auch. Der große Unterschied ist, dass es uns aufgrund desnicht erlaubt war, uns zu verteidigen. Die im Dienste der serbischen Regierung stehende Jugoslawische Volksarmee - damals eine der stärksten Truppen Europas - griff einean." Gerettet hätten sie am Ende die Amerikaner, erinnert sie, nicht die Europäer.Der Gewerkschafter Michael Vassiliadis warnt im Gespräch mit Hannes Koch von dervor den wirtschaftlichen Folgen eines. Es gehe nicht nur um Arbeitsplätze: "Wer das Problem auf diese Frage verkürzt, unterschätzt die Bedeutung von Gas in der Wertschöpfungskette. Dieals größte Gasverbraucherin ist quasi die Mutter fast aller industriellen Produkte. Ihre Vorprodukte werden in weiteren Fertigungsstufen zu Dünger, Medikamenten, Bau- und Kunststoffen, Textilien oder Fahrzeugen weiterverarbeitet. Letztlich hängt auch ein Teil derdavon ab. Allein die Industrie beschäftigt mehr als acht Millionen Menschen."Anastasia Magasowa konnte in einem Pressetross der ukrainischen Regierung. Sie spricht für dieunter anderem mit dem, der ein wichtiger Zeuge sein dürfte (er wird auch in anderen Medienberichten zitiert): "Insgesamt, so sagt es Sergei, hätten sie schon um dievon Zivilisten geborgen. Er schätzt, dass etwa 30 Prozent davon Frauen und Kinder waren. 'Am schwierigsten, aber auch am schrecklichsten war das natürlich unter Beschuss. Wir haben die Leichen eingesammelt, aber konnten sie, darum haben wir sie in Massengräbern beigesetzt', erinnert sich der Totengräber. Er meint auch, dass nach den Vorfällen in Butscha niemand von den Anwohnern mehr zulassen werde, dass die russischen Soldaten noch einmal zurückkehren. Gleichzeitig räumt er ein, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt. 'Wir kennen schon die Orte, an denen wir suchen müssen. Wir werden noch sehr viele Leichen finden.'Russland schafft sich geradein der. "Die 'Heim ins Reich'-Holung der abtrünnigen Ukrainer bewirkt im Ergebnis das Gegenteil dessen, was beabsichtigt war: nämlich die Entwertung und' als Folge einer kollektiven moralisch-psychologischen Reaktion der ganzen zivilisierten Menschheit. Dabei spielt es keine Rolle, dass es Hunderttausende von Russen oder Russischsprachigen in und außerhalb Russlands gibt, die über den Krieg gegen die Ukraine entsetzt sind oder sogar das Risiko eingehen, dagegen zu protestieren."schildert in einem Twitter-Thread, wie sich die Berichterstattung zu Butscha in den russischen Staatsmedien ausnimmt, den einzigen, die er konsumieren kann: "Politik ist eine Propagandaschlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Propagandisten schaffen eine öffentliche Meinung, die es Putin nicht mehr nur erlaubt, Kriegsverbrechen zu begehen, sondern sie von ihm verlangt."Wie widersprüchlich diese "Propagandaschlange" ist, schildert auch-Korrespondent Friedrich Schmidt, der sich die russische Kommunikation zu Butscha angesehen hat: "Einerseits legen das Außenministerium, das Verteidigungsministerium und das Staatsfernsehen dar, es handele sich um eine '' mit 'Schauspielern'. Zugleich gehen dieselben Stellen vonaus, die allerdings 'nicht steif' gewesen seien."Ist einim Moment denkbar?Kolumnist Bret Stephens hat Zweifel : "Er würde die meisten derin diesem Krieg konsolidieren. Er würde den russischen Streitkräften erlauben, ihre ukrainischen Untertanen weiter. Er würde Putin die Möglichkeit geben, sich vor seinem heimischen Publikumzu präsentieren. Und er würde ihm die Möglichkeit geben, den Konflikt zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen - einedessen, was nach Russlands erstem Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2014 geschah."Richard Herzinger findet dieinzwischen nicht mehr so wichtig: "Darüber, ob die Massenmördertruppen des Kreml weitere Massaker an ukrainischen Zivilisten verüben und ihr Programm der Ausrottung der ukrainischen Nation weiter verfolgen können, wird ausschließlichentschieden - und zwar jetzt.""Geordnete Machtwechsel zwischen linken und rechten Mehrheiten" sind indurch die Schwächung der traditionellen Linken und Rechten nicht mehr möglich, schreibt-Korrespondentin Michaela Wiegel zu den bevorstehenden französischen Präsidentschaftswahlen. Als wahrscheinlich gilt für die zweite Runde ein Duell zwischen Emmanuel Macron und der Rechtspopulistin, die sich allein durch ihre Voschlag, Frankreich aus denzurückzuziehen, als russisches U-Boot entpuppt: "Französische Soldaten könnten dann nicht länger unter Nato-Befehl zur Sicherung der Ostflanke eingesetzt werden. Auch wenn die Bündnis- und Beistandspflichten für das Nato-Gründungsmitglied Frankreich weiter gelten, wäre dies das Ende gemeinsamer europäischer Verteidigungsanstrengungen. Trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine strebt Le Pen eine '' an." Ein anderer Putin-Sympathisant ist der Linkspopulist, der sich auch Chancen für die zweite Runde der Wahlen ausrechnet und den Wiegel heute auch porträtiert.kommentiert das Verhältnis Putin-Le Pen wie folgt:Außerdem:inszeniert sich als Vermittler zwischen Russland und Ukraine, und die Türken danken es ihm durch, notiert Bülent Mümay in seiner-Kolumne.