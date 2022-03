Etüde über Körperlichkeit: Audrey Diwans "Das Ereignis"

Wenn der Onkel mit dem Neffen einmal ausgeht... (Julieta Cervantes)

Dashat wieder einen hervorragenden Lauf, freut sich Katja Nicodemus in der: Mit"Petite Maman" (mehr dazu bereits hier ),Venedig-Gewinner "Das Ereignis" (mehr dazu hier dort und hier ), nach Annie Ernauxs gleichnamigen Roman und"Wo in Paris die Sonne aufgeht", die alle in kurzer Folge in die Kinos kommen, kann man sich auch bei uns davon einen Eindruck verschaffen. Diwans Abtreibungsdrama etwa "ist ein sinnlicher Film, eine. Er zeigt junge Frauen, die ihre Sexualität nicht leben dürfen, während alles darum kreist. ... Im Film wie im Buch verwandeln sich Ohnmacht und Einsamkeit in einen gefahrvollen Weg der Selbstbestimmung. In beiden wird die sechzig Jahre zurückliegende Gegenwärtigkeit zum erschütternd durchlebten Hier und Jetzt. Und es ist ja auch unglaublich, dass das alles noch gar nicht lange her ist."Aus der aktuellen Startwoche breit besprochen wird' schwarzweißes Generationendrama "Come on, Come on" mitals Onkel, der sich seinem Neffen annähert. Dieser Film "ist so leise und zart, dass man wohlmüsste, wie großartig er ist, damit er nicht untergeht im Getöse der Zeit", schreit Susan Vahabzadeh in der. Ein "subtiles, sanftes Roadmovie" sah -Kritikerin Dobrila Kontić und gab sich dessen "" trotz kleinerer Kritikpunkte gerne hin. Das Kino suche derzeit "die emotional unverstellte Auseinandersetzung mit sich selbst und anderen", fällt -Kritiker Andrey Arnold auf - und "Come On, Come On" ist nun der "". Immerhin: "Den potenziell hohen Kitschfaktor des Plots dampft Mills mit seinem gewohnt feinsinnigen, anheimelnd poetischen Stil auf ein erträgliches Maß ein."Ja, sicher, Joaquin Phoenix, toller Schauspieler, schreibt Daniel Kothenschulte in der. Aber die Sensation des Film ist der Kinderschauspielerals Neffe Jesse. "Und was die Kunst der Komödie betrifft, entsteht in der Verbindung aus schwarz-weißer Großstadtfotografie und hinreißenden Dialogenfür die Gegenwart: geistreich und voller Leben, aber frei von Egozentrik und Außenseiterromantik." Weitere Besprechungen in taz und Tagesspiegel Außerdem: Michael Pilz erinnert in deran die Odessa-Szenen in"Panzerkreuzer Potemkin". Besprochen werdenBiopic "Tove" über die Mumins-Schöpferin taz ),Actionreißer "Ambulance" ( Perlentaucher Tsp ), eine Ausstellung in der Cinémathèque Française über SZ ),deutsche Partykomödie "JGA" ( SZ ZeitOnline ),"Trümmermädchen" ( Freitag ) undDokumentarfilm "The Good Soldier" über israelische Soldaten ( SZ ). Außerdem verrät uns die SZ, welche Filme sich diese Woche wirklich lohnen.