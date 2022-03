============

Inzwischen ist die Frage fast nicht mehr, wasbereit ist für den Frieden zu tun, sondern zu welchen Zugeständnissenbereit ist, schreibt der Oxforder Militärhistorikerin seinem Blog - denn Moskau kommt mit seiner Offensive nicht voran und muss sich teilweise sogar zurückziehen. Die Bedingungen eines Friedensschlusses müssten von Kiew gesetzt werden. Denkbar wäre etwa, aber mit Sicherheitsgarantien, auch von befreundeten Ländern. Freedman ist skeptisch: "Sicherheitsgarantien, selbst von befreundeten Staaten, sind von Natur aus problematisch. Sie erfordern, dass man sich darauf verlässt, dass andere, die nicht direkt bedroht sind, großeeingehen. Der Ukraine wurden schon früher Sicherheitsgarantien gegeben, die sich 2014 und jetzt wieder als wertlos erwiesen haben. Deshalb wird die Ukraine einer '' nicht zustimmen, wenn sie ihr Überleben der Hartnäckigkeit ihrer Verteidigungsanlagen verdankt."Der Westen sollte eingreifen, nicht nur aus Solidarität mit der Ukraine, sondern auch um meint Richard Herzinger in seinem Blog: "Davon, dass er sich seiner Nomenklatura sowie der gleichgeschalteten russischen Öffentlichkeit als Triumphator undpräsentieren kann, hängt nämlich der Erhalt seiner Macht ab, die auf der Selbstermächtigung zur Anwendung unbegrenztergründet. Deshalb braucht Putin den permanenten Krieg und den Nimbus der Unbesiegbarkeit seiner Kriegsmaschine. Damit aber bietet er dem Westen jetzt eine große Chance, ihn zu Fall zu bringen." An Neutralität - auch mit westlichen Sicherheitsgarantien - glaubt auch Herzinger nicht: "Putin und seine Spießgesellen haben oft genug klargestellt, das sie unter 'Neutralität' nicht anderes verstehen als die Unterwerfung der Ukraine unter den."Putin ist zwar auch bei vielen "Antifaschisten" beliebt, aber das hindert ihn nicht, alsin Europa Strippen zu ziehen. Eine Recherche beim, die zusammen mit anderen Medien geführt wurde, zeigt mittelsdie intensiven Vernetzungstätigkeiten der Organisationund des Oligarchen: "Ein von der Organisation im März 2021 ausgearbeiteter Plan sah die Gründung eines Netzwerks mit dem Namen '' vor, möglicherweise eine Anspielung auf das alte sowjetische Einflussorganisation Komintern, eine Abkürzung für Kommunistische Internationale, ein in Moskau ansässiges Organ, das Ausländer anwerben sollte, um den Bolschewismus zu fördern und Putsche im Ausland zu schüren. Zu denjenigen, die beitreten sollten, gehörten die Abgeordneten der, die 64 der 705 Sitze im Europäischen Parlament innehat."Die Ukrainer setzenein, um gefallene russische Soldaten zu identifizieren, berichtet Thomas Brewster bei Forbes: "Finden Sie ein Foto eines toten russischen Soldaten in den sozialen Medien. Laden Sie es in eine Gesichtserkennungssoftware hoch. Erhalten Sie einenaus einer Datenbank mit Milliarden von Bildern in sozialen Medien. Identifizieren Sie diedes Verstorbenen. Zeigen Sie ihnen, was mit dem Opfer von Putins Krieg und der Verteidigung der Ukraine geschehen ist. Dies ist eine der Strategien der Ukraine, um die Russen, die nur begrenzten Zugang zu nicht staatlich kontrollierten Medien und Informationen haben,, den die Invasion ihres Präsidenten über sie gebracht hat."wird wohl nicht als Kriegspartei in den Krieg eintreten, auch wenn Lukaschenko gerne wollte, vermutet-Korrespondent Friedrich Schmidt: "Hintergrund ist, dass der Krieg in Belarusist, große Ängste weckt, kaum unterstützt wird, nicht in der Gesellschaft und laut Porotnikow auch nicht in den Streitkräften. Diese bestünden überdies zu 60 Prozent, deren Dienstzeit im Mai ende und die keinerlei Lust verspürten, jetzt noch in den Krieg geschickt zu werden."ist über Nacht "zu einer" aufgestiegen, sagt im Interview mit Harry Nutt der Soziologe. Aber: "Selenskis Auftritte beunruhigen zutiefst, manchmal haben sie sogar etwas. Man fühlt sich schuldig bloß zuzuschauen, schuldig, den Warnungen, die es gab, zu wenig Gehör geschenkt zu haben. Das Desinteresse an der politischen Lage der Ukraine war weit verbreitet, und es gibt nur wenige, die sich da ausnehmen können. Einist allerdings so wenig ein guter Ratgeber wie die Faszination, die von Heldenfiguren ausgeht. Hierzulande entsteht gerade ein enormer Sog, die, alles müsse sofort und unbedingt in Bewegung gesetzt werden, um dem Morden Einhalt zu gebieten." Wirklich seltsam diese Vorstellung, wie kommen die Leute nur darauf?Putin hat etwas "", er verkraftet nicht, dass die, während es den mittel- und osteuropäischen Staaten, die unter der Herrschaft der Sowjetunion standen, nun durch die EU besser geht, sagtim großen-Gespräch mit Willi Winkler: "Merkel und Putin haben mehr als ein Jahrzehnt miteinander geredet, sie konnten sich fließend unterhalten - doch daraus erwuchs kein Vertrauen wie zwischen Kohl und Gorbatschow. Mit Jelzin haben wir offen geredet, wieso ist euer Energieinstrumentarium so miserabel und so weiter. In einem Ton, der ihn nicht desavouiert hat. Das ist mit Putin aber nicht möglich. Seit dem Historikerstreit darf man ja keine Vergleiche mehr anstellen, aber es erinnert schon an."Für dieist Sonja Zekri nachgereist, wo die Cafes voll sind und die Kulturgüter verhüllt und geschützt werden. Und sie spricht mit, Vizerektor der Katholischen Universität in Lwiw, der sich bisher um Aussöhnung mit Russland bemühte: "'Jahrelange Freunde erzählen mir, dass die Ukraine und Russlandund der USA sind', sagt er. 'Der russische Liberalismus endet dort, wo unsere Souveränität beginnt, er endet an der Grenze zur Ukraine.' Das Leiden zerreiße ihm das Herz, zugleich sieht er es als Preis für die Geburt einer ukrainischen Nation: 'Für die Russen wäre es wichtig, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie die Möglichkeit bekommen zu leiden, um als neue Gesellschaft wiedergeboren zu werden.'"In ihrem ukrainischen Tagebuch, ebenfalls in der, schreibtdavon, wie der Krieg zum Alltag wird, auch außerhalb der Ukraine: "Es ist klar, dass sich eine gewisseausbreitet, eine Nachricht auf Whatsapp besagt genau das: 'alles und vergisst dabei fast Euch.' Wir hier im Hinterland dürfen nichts verdrängen - nur so viel, wie es zum Durchhalten nötig ist, aber es stellt sich tatsächlich eine gewisse Routine ein."Außerdem: Putin-Lobbyist und Ex-Kanzlerhat sich in einer Konferenz in einigen nebulösen Sätzen zu Putins Krieg gegen die Ukraine geäußert, meldet unter anderemDie Popularität vonist Symptom der "Frankreichs, schreibt die deutsch-französische Autorin und Journalistin Geraldine Schwarz in der. Ausgerechnet Zemmour, Kind, verteidigt Marshall Petain und das, das bei der Durchführung des Holocaust mit den Nazis kollaborierte, so Schwarz: "Die Haltung Zemmours geht über die bloße Instrumentalisierung der Geschichte hinaus. Sie offenbart, was einer Studie der Soziologinnen Joëlle Allouche-Benayoun und Doris Bensimon zufolge für viele Juden aus Algerien symptomatisch ist. Deren Wunsch, sich in die französische Gesellschaft einzufügen, sei nach dem Krieg so stark gewesen, dass er sie erlitteneließ. Doch bei Zemmour geht es um mehr als ums Wegschauen: Er verteidigt Vichy und übernimmt sogar einen Teil seiner. Seine Hetze gegen Einwanderer, insbesondere gegen Muslime, die er erniedrigt, stigmatisiert und am liebsten staatlich diskriminieren würde, erinnert an die Rhetorik von damals. Er projiziert seine eigenen Träume auf die Zugezogenen. Er verlangt, dass sie genauso wie er die Zähne zusammenbeißen und sich assimilieren, und zwar bedingungslos." Zemmours Umfragewerte sinken allerdings, vor allem wegen seiner allzu häufig geäußerten, notiert Niklas Bender in der