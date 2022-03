West is doing an AMAZING job... of responding to 2014. That's when we needed sanctions and arming Ukrainians. We're 'winning' the last war. Not sure we've quite caught up with this new one yet - peter pomerantsev (@peterpomeranzev) March 9, 2022

Seitkämpft die Ukraine um ihr Überleben. Russland spielt weiter Katz und Maus mit dervon Kiew, Charkiw, Sumy und Mariupol. Es verspricht humanitäre Korridore, aber öffnet sie nicht. Die Zeit scheinen die russischen Truppen genutzt zu haben, um nach dem chaotischen Kriegsbeginn ihre logistischen Probleme zu beheben. Demzufolge sagen Militärexperten einenvoraus. Die USA verhängen einaus Russland.Im Interview mit Paul Igendaay in derfürchtet der-Redakteurdas Schlimmste für die Ukraine, wenn sich nicht in Russland eineformiert, die dem verbrecherischen Krieg ein Ende bereite. Weichsel stellt aber auch klar, warum sich der Zeitschrift Osteuropa nicht die moralischen Fragen stellen, denen sich der Klassikbetrieb mit seinen vielen Putinnahen Künstlern gegenüber sieht: "Diehaben sich bereits seit vielen Jahren tief in die Köpfe und Herzen derjenigen gefressen, die der Macht dienten.; da gibt es niemanden, den wir ausladen müssten. Unsere russischen Autoren sind äußerst, die wir gegen jede Anfeindung verteidigen würden. Das Problem ist ein anderes: Die Spirale der Repression hatte sich in Russland bereits in den vergangenen Jahren immer schneller gedreht. Für viele Autoren wurde es gefährlich, in einer westlichen Zeitschrift zu publizieren. Jetzt ist Russland innerhalb einer Wochegeworden."selbst bringt den Text einer - anonymisierten - russischen Journalistin, die Zugang zur Moskauer Spitzenpolitik zu haben scheint: "Ein', so beschreibt einer meiner Gesprächspartner die Reaktion der Beamten auf den Krieg. Ihm zufolge ist die Stimmungalles andere als rosig, viele befinden sich in einer Schockstarre. 'Niemand freut sich, vielen ist klar, dass das ein Fehler ist, aber weil sie einen Amtseid geschworen haben, lassen sie sich Erklärungen einfallen, um sich das irgendwie im Kopf zurechtzulegen', so eine weitere kremlnahe Quelle. Einige Beamte fühlen sich mit dem Geschehen; sie betrachten Putins Vorgehen als eine historische Entscheidung, die sie nicht beeinflussen können und deren Bedeutung die Welt wohl erst in geraumer Zeit verstehen wird. Hatte irgendjemand erwartet, dass Putin in den Krieg ziehen würde? Nein, sagen alle. Sie hatten geglaubt, dass der Präsident die Situation, um bei den Verhandlungen über Sicherheitsgarantien mehr Trümpfe in der Hand zu haben."In derdie größte Gefahr darin, dass es bald keinen Ausweg für Putin mehr geben wird: "Wenn Sie hoffen, dass die Instabilität, die Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine auf den globalen Märkten und in der Geopolitik ausgelöst hat, ihren Höhepunkt erreicht hat, ist Ihre Hoffnung vergebens. Wir haben noch nichts gesehen. Warten Sie ab, bis Putin voll und ganz begreift, dass er in der Ukrainehat,- früh und klein und ein wenig gedemütigt oder spät und groß und tief gedemütigt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, welche finanziellen und politischen Erschütterungen von Russland ausgehen werden - diesem Land, das der drittgrößte Ölproduzent der Welt ist und etwa 6.000 Atomsprengköpfe besitzt -, wenn es einen Krieg verliert, der von einem Mann angeführt wurde, der sich niemalskann."Für Stefan Cornelius stellt sich in derdie Frage, ob Chinas Staatschefseit Eröffnung der Olympischen Winterspiele über Putins geplanten Überfall auf die Ukraine Bescheid wusste: "Wenn er es wusste, dann darf er alsgelten, der den Krieg zumindest hingenommen hat. Hat ihm aber der russische Präsident seine Pläne verschwiegen und dennoch die gemeinsame Erklärung eingefordert, muss sich Xi."In ihrem ukrainischen Tagebuch erzählt in dervon einem kurzem Trip zum Dolmetschen an die Grenze nach Rumänien: "Dieist überwältigend. Freiwillige, Übersetzer, warmes Essen, Kleidung. Feuerwehrautos bringen Menschen nach Siret, dem nächsten Ort, wo Abholende warten. Bis an die Grenze dürfen sie mit ihren privaten Autos nicht fahren. Dann eine Begegnung am Ortsrand, ein Kennenlernen, eine Umarmung ... Die Zeiten haben sich gewandelt: Deutsche bringen Ukrainerinnen und Ukrainer vor Russen in Sicherheit,versucht das verzweifelt."Um die französischen Parteien steht es nicht gut, vielleicht sogar um die Demokratie, aber immerhin sind imdie rechtsradikalen Unterstützer Wladimir Putins brutal abgestürzt, wie Michaela Wiegel mit Blick aufundin dernotiert: "Da hilft es auch nichts, dass Zemmour jetzt bekundet, ihn gefriere das Blut, wenn er Putinssehe, die mit Allahu-akbar-Rufen in den Kampf gegen die Ukraine ziehen. Das auf der Rechten gepflegte Bild des Kremlchefs alsund Bewahrer traditioneller Familienwerte ist zerrissen. Zemmour war so weit gegangen, Putins Imperialismus als nationaler Selbstbehauptung zu huldigen. Er pries seine virile, autoritäre Amtsführung als Programm gegen die Verweichlichung der westlichen Gesellschaften. Auch Marine Le Pen gelingt es nicht, sich von ihren früheren Lobeshymnen auf Putin loszusagen."In der widerstrebt Nele Pollatschek die Rhetorik dieser Tage, die sich immer wiederberuft. Sie ist ihr zu manipulativ, auch bei Annalena Baerbock, die dieses Stilmittel besonders häufig einsetze, selbst wenn sie für Waffenlieferungen argumentiere. Aber: "Krieg schützt Werte. Krieg schützt Ideen (das Volk, den Sozialismus, die Demokratie) und politische Systeme - manche davon sind unfassbar schützenswert, andere ebenso kritikwürdig. Aber. Opportunismus schützt Kinder, 'sich sofort ergeben' schützt Kinder, fliehen schützt Kinder - nicht immer, leider, aber deutlich häufiger als Krieg. Das ist nicht schön, aber in der Regel gibt es einen Konflikt zwischen dem Bedürfnis, Kinder zu schützen und dem Bedürfnis, die eigenen Werte zu schützen. Und in der Regel findet man einen Mittelweg. In wirklich schrecklichen Fällen ist das Krieg."Weiteres: Der Kirchenhistoriker Reinhard Flogaus berichtet in dervom, mit dem der russischeauf die Invasion in der Ukraine reagiere. In der würdigt Anastasia Magasowa die Ukrainerinnen, die das Land nicht verlassen, sondern auf ihre Weise verteidigen, indem sie humanitäre Hilfe organisieren: "Wieder andere retten Leben in Krankenhäusern,von Menschen. Es gibt Frauen, die Tag und Nacht am Steuer sitzen und Medikamente an die Front bringen, andere bekämpfen die Feinde an der Nachrichten- oder Cyberfront." Im Gespräch berichtet die ukrainische Künstlerinvomzwischen Barrikaden undbauen und von der Überrumpelung durch den Krieg: "Die meisten Menschen haben sich, weil nur wenige daran geglaubt haben, dass Putin wirklich angreifen würde. Erst als sich die russische Armee in der Nähe unserer Grenzen versammelte, fingen einige Leute an, Notfallrucksäcke zu packen."