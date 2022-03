Auf ihrer ausgedehnten Reunion- und Abschiedstour mit einem sichtlich von Alter und Krankheit gezeichnetensindnun auch in Deutschland aufgeschlagen. Aufnutzt Jens Balzer den mal mitreißenden, mal ergreifenden, aber auch mal peinlichen Abend für eine Art Nachruf zu Lebzeiten. Insbesondere der im Sitzen singende Collins fasziniert ihn: Am besten wirke er "in den Songs aus den frühen Achtzigerjahren, in denen die Gruppe mutwillig alles zerstörte, was sie an musikalischer Verfeinerung im vorigen Jahrzehnt gepflegt und geprägt hatte - und in denen er, mit Vocodereffekten und anderen Formen der maschinellen Manipulation, seiner Stimme einenverlieh. Zu diesem Soundbild passt seine heutige Erscheinung interessanterweise weit besser als zur Zeit von dessen Entstehung. Damals wirkte er stets zu jung und zu zappelig für diese Art der; jetzt, wo er zitternd und böse in seinem Drehstuhl ins Mikrofonhat das artifizielle Phil-Collins-Alter-Ego aus jener Zeit endlich, nach dem es sich damals schon sehnte."Von einem "Triumph" spricht Jan Wiele in derund schreibt dies gerade Collins' ausgestellterzu: "Schien es bis vor Kurzem noch darum zu gehen, Achtzigjährige als topfitte Gymnastiker auszustellen (Mick Jagger) oder sie in Form digitaler Avatare ewig jung zu halten (Abba), scheint ausgerechnet die Band mit dem Namen Genesis nun sagen zu wollen:gehören mit zum Leben und daher auch auf die Bühne." Hier der Auftakt des Berliner Konzerts, frühere Shows in voller Länge gibt es aufzuhauf:macht Indierock auf E-Gitarre, was für eine Milennial-Musikerin ja erst einmal ungewöhnlich ist. Die Stimmung ihrer Generation bringt sie auf ihrem neuen Album "Painless" aber dennoch passgenau zum Ausdruck, schreibt Timo Posselt in der, der hier erfährt, "wie es jenen geht, deren Zukunftshorizont seit Jahren. Die Erschöpfung in Yanyas Stimme ist auf 'Painless' schier mit Händen zu greifen. ... Wie eine dunkle Wolke schwebt über diesen Songs etwas: Die Wut über Ignoranz, Kränkung und Ungerechtigkeit ist geschluckt - aber sie gärt noch. Fürs Erste nimmt man aber alles hin. So schüttet Yanya in 'Company' ihre Illusionslosigkeit zu einem verstrahlten Riff in nur eine dürre Zeile: 'Good luck human if that's your choice.' Danke,."Außerdem: ImGespräch blickt der Sängereher skeptisch in die Zukunft des: Dass diewieder ihr Vor-Pandemie-Niveau erreichen, glaubt er nicht.-Popkritiker Christian Schachinger fühlt sich angesichts des Kriegs in derund den Kämpfen um Atomkraftwerke dort an die vonerinnert. In dergratuliert Edo Reentszum achtzigsten Geburtstag.Besprochen werden das neue Album "Kritik der Leistungsgesellschaft" des (taz ), ein vondirigierter Münchner Konzertabend mit der Sopranistin SZ ), ein Hamburger Auftritt von taz ), neue Popveröffentlichungen, darunter ein neues Album von(ein "sehr archetypisches, sehr amerikanisches Country-Werk", schreibt SZ-Popkolumnist Jakob Biazza), sowieundAlbum "Topical Dancer" ( Pitchfork ).