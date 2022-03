Tag 9 ingegen die Ukraine ist angebrochen. Putin scheint fest entschlossen, eine Apokalypse anzurichten. Laut hier ), hier ) und hier ) lässt der russische Diktator die(englisch Zaporizhzhia) beschießen. Laut hier ) ist das AKW inzwischen von den Russen besetzt, die Brände sollen gelöscht sein.Auf Twitter schlägt die Stunde der. Laut dem ehemaligen General Mick Ryan könnte einoder zumindest ein intensiverbevorstehenden, der auch bei Soldaten extrem gefürchtet ist, wie Ryan in einem langen Thread darlegt. Putin hat ingezeigt, mit welchen Mitteln er ihn zu führen bereit ist. "Wir werden eineerleben, wenn die Russen diese Schlacht um die Städte fortsetzen. Wir haben gesehen, wie verzweifelt sie in den letzten 24 Stunden mit dem Einsatz von Artillerie, Raketen und möglicherweisein und um zivile Gebiete nach taktischen Erfolgen suchten."Auch Kenneth Roth fürchtet imeinein den Städten, gerade wenn die Gegenseite sich wehrt: "Das russische Militär hat in der Vergangenheit einen solchen Widerstand mit schwerwiegendenbeantwortet, einschließlich der absichtlichen Bombardierung von Zivilisten, die wahllosen und unverhältnismäßigen Angriffen ausgesetzt waren... 2015 und 2016 haben russische und syrische Bombenangriffe die von der Opposition gehaltenen Teile von, der bevölkerungsreichsten Stadt des Landes, weitgehend verwüstet. Die Bewohner litten unter einer schweren Belagerung und wahllosen Angriffen mit, Brandwaffen und hochexplosiven Bomben, so dass die Oppositionskräfte schließlich kapitulierten."betreibt Putin ebenfalls totale Repression. Die letztenwerden ausgeschaltet ( mehr dazu im), Friedensdemos ziehen schärfste Strafen nach sich, schreibt Barbara Oertel in der: "Doch ob alle diese Maßnahmen die gewünschte Wirkung entfalten, darf bezweifelt werden. So wenig, wie Präsident Wladimir Putin die Ukrainer*innen kennt, die seine Truppen zur Begrüßungempfangen haben, so schlecht kennt er offensichtlich auch seine eigenen Landsleute. Will heißen: Offensichtlich hat das, die 'Spezialoperation' diene der Demilitarisierung und 'Entnazifizierung' der Ukraine, erste Risse bekommen."Auch-Korrespondent Friedrich Schmidt berichtet: "Trotz der Gefahren reißen die Proteste in russischen Städten nicht ab. Tausende sind schon festgenommen worden. Die Generalstaatsanwaltschaft warnt nun vor der Teilnahme an den Aktionen, die gar' gewertet werden könnten. Das würde bis zubedeuten und ist offenbar eine Reaktion auf einen Protestaufruf des inhaftierten Oppositionsführers, dessen Strukturen unter solchen Vorwürfen verboten worden sind."Dennoch wird sich die Mehrheit der russischen Bevölkerungstellen, fürchtet Ulrich M. Schmid in der, obwohl unerwartet viele gegen den Krieg protestieren. Aber es ist einfach zu gefährlich. Und auch "die Propaganda in den Staatsmedien läuft auf vollen Touren und hämmert den Zuschauern seit Jahren einein. Die Gesellschaft befindet sich in einem geistigen Belagerungszustand: Innere und äußere Feinde bedrohen angeblich die Sicherheit Russlands. Eine satte Mehrheit der Bevölkerung glaubt, dass dieist und dass der Euromaidan vom CIA ins Leben gerufen und gesteuert wurde. Eine weitverbreitete Selbstschutzstrategie lautet: 'Wir alle wollen Frieden.' Allerdings getrauen sich nur wenige, den russischen Überfall auf die Ukraine vorbehaltlos zu verurteilen."Schafft dieab, fordern in derdie Friedensnobelpreisträgerund: "Das Schicksal der Menschheit hängt heute von der Besonnenheit einiger weniger Regierungen ab, die über fast 13 000 Atomwaffen verfügen. Ein furchterregendes Potenzial, das die Erde um ein Vielfaches zerstören könnte. ... Solange es Atomwaffen gibt, besteht auch die. Die Welt kann nicht länger den Atem anhalten und sich auf die Vernunft einer Handvoll Staatsoberhäupter verlassen, die die Macht haben, uns alle zu vernichten. Wir müssen diese Massenvernichtungswaffen abschaffen."In der erzählt Anastasia Magasowa, wie sie die Nacht auf gesternerlebte: "Es gibt immer noch nicht genügend, aber morgens ist es mir gelungen, frisches Brot, Butter und ein bisschen Trinkwasser zu bekommen. Auch das sind gute Nachrichten. In der Stadt gibt es auch immer noch Strom, Heizung, Wasserversorgung und Internet. Wären keine russischen Raketen am Himmel und Panzer auf den Zufahrtsstraßen, könnte man denken, es sei alles wie gewöhnlich."Die publiziert das - immer wieder aktualisierte - Tagebuch des Übersetzers, der den Krieg inerlebt. Die Galizier waren schon immer immuner gegen die russische Propaganda als der Westen, notierte er gestern abend: "Die relative Immunität der Galizier gegen die Sowjetlügen wurzelt in der Geschichte ... Im heutigen Russland gibt es keine kommunistische Ideologie mehr. Es hat sich aber erwiesen, dass ein Cocktail aus Staatskapitalismus, Korruption, Revanchismus und von Lügen getränkten sozialen Netzwerken viel aggressiver und ansteckender ist als der Kommunismus mit seiner recht primitiven Propaganda. Es scheint, dass der Westen mittlerweile diese Lektion gelernt hat. Ob die neu gewonnene Immunität gegen die russischen Lügen die Welt retten wird, ist schwer zu sagen. Die Ukrainer zahlen heute den höchsten Preis für die jahrzehntelange."Durkot ist auch der Übersetzer des ukrainischen Dichters. Wer Ukrainisch lesen kann oder versteht, findet hier Zhadans Instagram-Einträge zum Krieg.David Klion zeichnet in der linken jüdischen Zeitschriftein ausführliches und faszinierendes Porträt des Oligarchen, der als ein enger Verbündeter Wladimir Putins gilt. Durch die Sanktionen gerät er unter Druck. Gerade hat er seinen britischen Fußballclubzum Verkauf gestellt. Das Porträt dürfte sich auch fürungemütlich lesen, denn er gilt als der wichtigste Spender für jüdische Belange - über einesoll er ausgegeben haben, etwa "für das Gedeihen großervon Russland bis nach Israel, für eine Reihe von Anti-Antisemitismus-Programmen, an denen führende amerikanische und britische jüdische Organisationen beteiligt sind, und für die Ausweitungin Ost-Jerusalem. Nun, da Putins Russland zu einem globalen Paria wird, ist die jüdische Welt gezwungen, mit ihrem innigen Verhältnis zu Abramowitsch und mit den moralischen Kosten der Annahme seines Geldes zu abzurechnen."Der. Selbst die bisherigen Sanktionen reichen nicht aus, findet im: "Es reicht nicht, die Banken zu sanktionieren. Es reicht nicht, Putin zu sanktionieren. Es ist Zeit, die, die sein Geld besitzen, zu verschärfen. Wir alle kennen ihre Namen, so sehr sie auch die englischen Gerichte missbrauchen, um uns daran zu hindern, sie zu verwenden. Niemand sollte davon ausgenommen sein. Es gibt keine moralische Legitimität für halbgare, zweideutige Plattitüden darüber, dass 'Krieg keine Lösung ist', wenn man das Geld des Mannes besitzt, der ihn führt."Françoise Thom erinnert inandes lange Zeit in Deutschland und Frankreich so beliebten Wladimir Putin - die direkt in die Aktualität weisen: "Unmittelbar nach seiner Ernennung zum Regierungschef durch Jelzin nahm er sich vor, die, Gewalt anzuwenden, zu beseitigen. Dies gelang dank der, die ohne Beweise den Tschetschenen angelastet wurden (während der FSB von den Bewohnern eines Gebäudes bei der Platzierung von Sprengstoff ertappt wurde) und es Putin ermöglichten, einengegen Tschetschenien zu beginnen. Dieser Krieg diente ihm als Wahlkampfmunition im Jahr 2000. Er führte zu Hassreden im russischen Fernsehen und löste eine Welle des Chauvinismus aus, auf der Putin bis heute reitet."steht noch bevor." So verlautete es aus dem französischen Außenministerium nach einem Gespräch, dasmit Putin führte. Michaela Wiegel resümiert in der: " In dem neunzigminütigen Gespräch, das von '' gekennzeichnet war, habe Putin sein Kriegsziel formuliert: die. Es gebe keinerlei Anlass zur Hoffnung mehr, dass der Kreml-Herrscher etwas anderes als die vollständige Eroberung des ukrainischen Staatsgebietes zum Ziel habe, hieß es im Elysée." Putin war an Verhandlungsergebnissen nie interessiert, meint im Interview mitauch der Russland- und Ukraine-Expertevom European Council on Foreign Relations: "Er hat alle Verhandlungen und Kompromisse ausgeschlagen, weil er. Und dieser Krieg zielt auf die, auf die Errichtung eines Satellitenregimes und auf eine Eingliederung der Ukraine in den russisch-belarussischen Unionsstaat. Das ist, was Putin haben will."Außerdem: In der erklärt der Juristim Gespräch mit Christian Jakob die Chancen,gegen Russland vorzugehen - allzu groß scheinen sie nicht zu sein. Ebenfalls in der macht sich Thomas Gerlach Sorgen umin Kiew und Charkiw. In derkommt Markus Wehner nochmal auf denan einem Tschetschenen vor zwei Jahren in Berlin zurück - die Bundesregierung habe damals falsch reagiert. Bei den russischen Raketenangriffen auf die Ukraine wurde auch die Holocaust-Gedenkstättebei Kiew getroffen. Dabei sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Im Interview mit dererklärt deren künstlerischer Leiterbitter, es sei nicht die Ukraine, die "entnazifiziert" werden müsse. Aber dann geht es etwas durch mit ihm, wenn er meint, dass Putin "sozusagen die Deutschen von ihrem Gefühl der Schuld erlöst und diese Schuld nach Russland gebracht" habe. In dererzählt Joseph Croitoru, wie groß die allgemeinein der Ukraine sei. Die Selbstverteidigung Israels werde als Vorbild gefeiert, allerdings auch in rechtextremen Kreisen in der Ukraine. Ebenfalls in derdurchleuchtet Stefan Herwig die Aktionen dergegen die russischen Propaganda.