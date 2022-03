Matthias Brandt in "Mein Name sei Gantenbein". Foto: Matthias Horn

In derfragt Christian Meier, ob es wirklich sinnvoll ist, plötzlichvom Bolschoi-Ballett bis zu Tolstoi und Dostojewski zu boykottieren. Er würde sich einen "reflektierten undmit russischer Kultur auch in Zeiten des Kriegs" wünschen. "Schließlich besteht unsere größte Hoffnung darin, dass unser freiheitliches System den Menschen in Russlanderscheint als Putins autoritäre Welt. Dafür muss es eine grundsätzliche Offenheit auch in der Krise bewahren - und die 'Soft Power' einer freien,weiter wertschätzen. Hier sind Klugheit und Unterscheidungsvermögen gefragt, von Fall zu Fall. Wenn wir auf die Widerstandskräfte der russischen Gesellschaft setzen, dürfen wir Putin nicht den Gefallen tun, die ganze russische Kultur mit ihm gleichzusetzen."Und auch in derplädiert Jürgen Kaube für eine, die nicht von der Moral des Künstlers abhängt. Sonst wird's schnell billig: "Die Toleranz wird also knapper, diewird dabei in Kauf genommen. Das gilt umgekehrt auch für manche preiswerte Solidarität, die sich jetzt im konzertanten Abspielen der ukrainischen Nationalhymne und dem Dekorieren von Websites in Blau-Gelb äußert. Der Beitrag der Kunst in Zeiten des Krieges wird mangels anderer Möglichkeiten imgefunden."





Der Schauspielersteht nach zwanzig Jahren Filmarbeit erstmals wieder auf der Bühne: am Berliner Ensemble , in einem Solo nach Max Frischs Roman "Mein Name sei Gantenbein". Im Interview mit dererklärt er, warum er sich auf der Bühne lange Zeit unwohl fühlte: Ein "Ensemble-Soldat", der immer schön macht, was man ihm sagt, wollte er nicht sein. Auch ist ihm- derzeit nicht gerade- das liebste: "Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe des Theaters oder der Kunst ist, anderen Leuten zu erklären, was sie zu denken haben. Das hat etwas wirklich. Ich will im Theater etwas über mich und über uns erfahren. Das ist im Zweifel immer interessanter, als sich belehren zu lassen. Es ist allerdings auch viel schwieriger, gute Geschichten zu erzählen, als irgendwelche Thesen zu verbreiten. Mir kommt diese Ideologisierung von Kunst oft wie eine Ausweichbewegung vor - als ob man sichwürde. Mich interessiert an der Kunst das Ambivalente, das Nicht-Eindeutige, also das Gegenteil von Ideologie und Parole."Besprochen werden die Komödie "Alles was Sie wollen" vonundim Frankfurter Rémond Theater ( FR ),Stück "It's Britney, Bitch!" am Berliner Ensemble (