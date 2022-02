Putin's speech, to which I am now listening, is so full of historical nonsense that I don't even have the energy to correct it. For example: He skipped, completely, the Ukrainian bid for independence at the time of the Russian revolution. - Anne Applebaum (@anneapplebaum) February 21, 2022

Thousands of women and men fought for eight years to keep #Donetsk and #Luhansk free. Now they are abandoned to #Putin and his war dogs. This is a somber day for democracies and for Europe. #StandWithUkraine - Bernard-Henri Lévy (@BHL) February 21, 2022

Zelenskiy's full address to the nation tonight 🧵:

'Dear people, we and our state do not have time for long lectures on history. I will not talk about the past. I will talk about current realities and our future. 1/1 - Iryna Matviyishyn (@IMatviyishyn) February 22, 2022





Der Krieg hat also begonnen. Wladimir Putin hielt in einem gigantischen Saal vor weit entfernten Getreuen, erklärte dass er die separatistischen "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk anerkennt und schickte auch gleichPutin verbrämte seine Rede mit den bekannten historischen Sentimentalitäten, die ihn anzutreiben scheinen - Auszüge der Rede lassen sich bei Reuters lesen: "Ich möchte nochmals betonen, dass die Ukraine für uns nicht nur ein Nachbarland ist. Sie ist einunserer eigenen Geschichte, Kultur und unseres geistigen Raums. Das sind unsere Kameraden, die uns am Herzen liegen - nicht nur Kollegen, Freunde und Menschen, die einst gemeinsam gedient haben, sondern auch Verwandte, Menschen, die durch Blut, durch Familienbande verbunden sind." Und zwar, ob sie wollen oder nicht.Erste Reaktionen:Ein Transkript vonAntwort auf Putin findet sich hier:Russland ist ein Land, das seit Zarenzeiten von Geheimdiensten gesteuert wurde - ein System, das sich seine ". So wie er gestern agierte, hat er auch schon angefangen, schreibt in: "Wladimir Putin, ein ehemaliger KGB-Offizier, ist ein Erbe dieser Tradition. Er war völlig unbekannt, als er im August 1999 von Boris Jelzin zu dessen Nachfolger gewählt wurde; seine Zustimmungsrate lag bei 2 Prozent. Im darauf folgenden Monat explodiertein russischen Städten. Putin schob die Schuld an den Anschlägen schnell aufund begann einen Krieg zur Unterwerfung der abtrünnigen russischen Region Tschetschenien. Seine Zustimmungsrate lag plötzlich bei 45 Prozent. Es wurden keine Beweise dafür vorgelegt, dass ein Tschetschene etwas mit den Terroranschlägen zu tun hatte." Ebenfalls in schreibt Tom Nichols: "Putin hat den Krieg gewählt... Im Jahr 2014 führte er Krieg gegen die, jetzt hat er derder letzten dreißig Jahre den Krieg erklärt."Christian Esch von findet in einer ersten Lektüre der Putin-Rede manches. Immerhin zeigt sie, dass sich Putin nicht einfach diezurückwünscht, der er im Gegenteil vorwirft, die Ukraine überhauptzu haben: "Die Ukraine als Staat sei ein Produkt der Sowjetunion und ihres Gründers Wladimir Lenin, ja in gewisser Weise Russlands. Ihre Unabhängigkeit wiederum sei ein 'unter Michail Gorbatschow. In bizarrer Weise verlor sich Putin außerdem in Argumenten über die hohen Wasserpreise im Nachbarland, die Korruption und die fehlende Unabhängigkeit der Gerichte dort."Eine Gruppe von Autoren in der stellt Putins Geschichtslügen über dierichtig: "Die neu geschaffene Sowjetregierung unter Lenin, die Putin am Montag so anprangerte, sollte den entstehenden unabhängigen ukrainischen Staat. Während der Sowjetzeit wurde die ukrainische Sprache aus den Schulen verbannt, und die ukrainische Kultur durfte nur im Witzbildexistieren."In derversucht Sonja Zekri die Gedankengänge des russischen Präsidenten zu verstehen und weist darauf hin, dass laut einer-Recherche der Westen 1991 versprochen habe, diehinaus zu erweitern: "Putins Russland, das mit der Annexion der Krim selbst alle Regeln des Völkerrechts gebrochen hat, steht am Rande seiner größten militärischen Auseinandersetzung mit der Nato, der USA, Europa. Gerade deshalb ist es keine Bagatelle, dass derPutins Denken bestätigt, in demsind, denn der Schwache wird zur Beute. Die Beteuerungen der Nato, dass ihr Vorrücken russische Sicherheitsinteressen gar nicht berühre, ändern an dieser Überzeugung naturgemäß wenig. Denn so schwer vorstellbar das russische Bedrohungsgefühl auch sein mag angesichts der gigantischen Landmasse, der Atomwaffen, der inzwischen hochmodernen Armee, so wenig nützt das Vermessen von Grenzkilometern zwischen der Ukraine und Russland, um zu beweisen, dass alle russischen Befürchtungen Unsinn sind. Diekamen eben auf diesem Wege - von Westen."Ob von einemdie Rede sein kann, ist allerdings noch eine andere Frage: Die Politiker die damalsanstellten, waren gar nicht diejenigen, die über die Zukunft der Nato zu entscheiden hatten, sagt die Historikerinin einem Gespräch, das dieleider nicht online stellte. Die in einer Gesprächsnotiz zitierten Unterhhändler waren im Jahr 1990 nicht "befugt, die Zukunft der Nato im Rahmen der Zwei-plus-vier-Gespräche auszuhandeln. Präsident George H.W. Bush hat 1990 explizit befohlen, dass die Zwei-plus-vier-Runde 'weder dienoch die Zukunft der europäischen Sicherheit entscheiden darf'. Undmachte Chrobogs Chef, Außenminister Hans-Dietrich Genscher, während der 1990er-Verhandlungen wiederholt intern klar, dass er (Kohl) die Positionen Genschers und der Diplomaten des Auswärtiges Amt zur Zukunft der Nato 'nicht teile und unterstütze. Darüber hinaus bin ich nicht bereit zu akzeptieren, dass die Bundesregierung in diesen Fragen ohne jede Rücksprache festgelegt wird.'"Im, der gerade von der Sicherheitskonferenz in München zurückgekommen ist, daran, warum es, die Nato zu erweitern: "Wieder einmal werden Stimmen laut, die sagen, dass die Erweiterung der Nato ein großer Fehler war, der angeblich Putins Reaktion provozierte. Dochheute ohne die harte Sicherheit der Nato? Antwort: draußen in der Kälte, zusammen mit der Ukraine, in einer dunklen. Die deutlichste Botschaft von München war, dass die Nato entschlossen ist, jeden Zentimeter des Territoriums ihrer östlichen Mitglieder zu verteidigen. Die Bürger von Narva, einer estnischen Stadt direkt an der Grenze zu Russland, können ruhiger in ihren Betten schlafen, als es ein Ukrainer kann."Elisabeth Bauer, die noch vor wenigen Tagen und Wochen mit jungen Künstlern, Techno-DJs, Schriftstellern und Wissenschaftlern in der Ukraine gesprochen hat, versucht in derein facettenreicheres Bild von der Ukraine zu vermitteln: "Mit dem sogenannten 'Huntingtonschen Modell' vom 'Kampf der Kulturen' aufräumend, erklärt der ukrainische Schriftstellerin seinem Essay 'Die reale und die imaginierte Ukraine', weder der 'ukrainische Westen' noch der 'ukrainische Osten' - mit ihren imaginären Symbolstädten Lviv und Donetsk - seien sprachlich oder kulturell homogen: 'Diese 'zwei Ukrainen' existieren-,- als zwei Symbole, zwei Möglichkeiten für ihre weitere Entwicklung.' Die Idee von einer, auf andere angewiesen, sei irreführend und stark reduzierend, sagte auch Rory Finnin, Slawist an der Cambridge University, in einem Vortrag im März 2014. Finnins Appell ist nach wie vor aktuell: 'Es ist wichtig zu verstehen - mit Aussicht auf eine drohende Invasion, die sich auf die Idee eines prorussischen Südostens beruft, - dass diezwar umstritten, aber sehr stark ist.'"."