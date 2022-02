Helen Frankenthaler in ihrem Atelier, 1957. Fotografiert von Gordon Parks. © The Gordon Parks Foundation

Absolut bahnbrechend findet Laura Cummings imdie Schau "A Century of the Artist's Studio" in der Whitechapel Gallery in London, die auf geradezu magische Weise Einblick in diedes 20. Jahrhundert gewährt: "Das Jahrhundert fließt wie ein unterirdischer Fluss durch die Schau.stellt 1916 seinen Zeichenkasten im Büro eines Kriegsgefangenenlagers auf. Zehn Jahre später schuftetin der dunklen Nacht auf seinem Pariser Dachboden.arbeitet während des Zweiten Weltkriegs mit einem Torso aus Gips von ihrem Krankenbett aus, während Picasso in den 60er Jahren in einem majestätischen französischen Schloss sein Atelier einrichtet.erfindet sich selbst, Figur für Figur, in ihrem Loft in Manhattan in den späten 1970er Jahren, das Blitzlichtkabel zieht sich sichtbar über den Boden. In Johannesburg spieltzwei Versionen seiner selbst auf dem Bildschirm und diskutiert über den Wert der politischen Kunst im digitalen 21. Jahrundert."Weiteres: Ronald Berg greift in derden Streit übergroßzügig subventionierte Pseudo-Kunsthalle auf, der sich zu einer grundsätzlichen Kritik an der Berliner Senatspolitik der Standortförderung auswächst.Besprochen werden die Ausstellung "Walk!" in der Frankfurter Schirn ), die Konzeptschau "Futura" in der Hamburger Kunsthalle , mit derdie Besucher "im buddhistischen Sinne" zur Ruhe kommen lassen möchte ( SZ ), die Schau "Environmental Hangover" des brasilianisch-schweizerischen Künstlersin der Kunsthalle Basel NZZ ) undFotoband "Manchmal male ich ein Haus für uns" über Kinder in Flüchtlingslagern ( taz ).