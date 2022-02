Harald Martenstein hat sich im Streit um eine seiner Kolumnen, die die Chefredaktion aus dem Netz genommen hat, vomgetrennt. Er hatte das Tragen von "" von Impfgegnern mit der Aufschrift "Ungeimpft" als "eine Anmaßung, auch eine Verharmlosung" verurteilt und "für die Überlebenden schwer auszuhalten", aber es sei "sicher" ( hier die Stellungnahme der Chefredaktion, Martensteins Kolumne kann man jetzt auf Martensteins eigener Website lesen ).In derwundert sich Henryk M. Broder ganz generell über die Aufregung um die "Judensterne", die sichso gern anstecken. Man ist doch sonst nicht so empfindlich, wenn der Holocaust relativiert wird. "So geschichtsvergessen die Selbstdarstellung der Ungeimpften, die sich mit einem Judenstern schmücken, auch sein mag: Sie richtet sich. Und sie stellt den Holocaust nicht infrage. ... Der Vorwurf, die ungeimpften Möchtegern-Juden würden den Holocaust 'instrumentalisieren', führt zwar in die Irre, aber dennoch zum Ziel: Eine Handvoll 'Covidioten' (Saskia Esken ) wird instrumentalisiert, um denzu delegitimieren. Wie war das noch mal mit dem 'Generalverdacht', vor dem man sich hüten muss, wenn irgendwo eine Bombe explodiert und ein Bekennerschreiben mit den Worten '' anfängt? Verallgemeinerungen und pauschale Schuldzuweisungen sind Ausdruck 'gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit' und deswegen tabu. Ausgrenzungen von Gruppen, die den gesellschaftlichen Konsens gefährden, sind dagegen okay - ungeachtet aller Bekenntnisse zur Offenheit, Vielfalt,und des Rechts auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit."In derist Holger Gertz froh, dass diein Peking zu Ende sind. Die Verantwortlichen - allen voran IOC-Präsident- dafür möchte er allerdings noch lange nicht vom Haken lassen : "Die Olympier sind Großmeister der Bildersprache, aber die schönen Bilder haben am Ende, jedenfalls in Deutschland, nicht dazu beigetragen, dass diese Spiele von einem Luftkissen der Euphorie getragen wurden und zu fliegen begannen, trotz der vielen Medaillen. Zu beschwerend die Debatten um Menschenrechtsverletzungen,zu diesen Themen. Und als IOC-Chef Thomas Bach in seiner Schlussansprache von Solidarität predigte und sagte, man müsse Seite an Seite stehen - da klang das mal wieder wie der altbekannte, mit Blick auf diejenigen, die vom Regime in China drangsaliert und traktiert und unterdrückt werden."Im online nachgereichten Interview mit derfragt die britische Autorin, warum wir so wenig überreden. Wären wir in Geldfragen transparenter, meint sie, würde das "die falsche Annahme beheben, dass wirleben; dass Menschen zu Reichtum gekommen sind, weil sie hart arbeiten oder sich besonders anstrengen. Das stimmt einfach nicht. Diein Großbritannien ist eine der schlechtesten in Europa. Die allermeisten sterben in der sozialen Klasse, in die sie hineingeboren wurden. ... Ohne diese Transparenz kann man sich nichtwehren. Solche Ungleichheiten sind schlecht für die Gesellschaft."Ein Schweizer und ein französisches Team haben unabhängig von einander herausgefunden, wer hinter den verschwörungstheoretischen Texten der ""-steht. Beauftragt waren sie von der, deren Recherche Michael Hanfeld resümiert in dernacherzählt: "Ihr Ergebnis ist von feinster Ironie. Denn hinter 'Q' sollen zwei Männer stecken:, der Administrator des Internetforums 4chan, auf dem die Botschaften von 'Q' zum ersten Mal auftauchten; und der südafrikanische Journalist, der in Serie erste Artikel über 'Q' schrieb." Für die Anhänger der Theorie muss das eine Enttäuschung sein, so Hanfeld, denn der Legende nach war ', der alle Hintergründe kennt, wahrscheinlich ein hochrangiger Militär, ein Mastermind, der sie zum Widerstand aufruft."