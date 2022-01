Am 3. Februar wird75 Jahre alt, das große Geburtstagsgespräch mit dem Schriftsteller bringt dieschon heute. Unter anderem geht es um, von dem Austers neuer Roman handelt. Dieser Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert hat satte 3200 Seiten hinterlassen, als er im Alter von 28 Jahren starb, berichtet Auster völlig umgehauen: "Man findet bei ihm eine außergewöhnliche Kombination von- nicht nur visueller, sondern auch oraler und taktiler - und einer Fähigkeit, diese Wahrnehmungen in eine lebendige Sprache zu übersetzen." Metaphern konnte er "raushauen, wie andere Leute Donuts backen. Er schreibt Sätze wie: 'Der Bootsmann der Frau hatte ein Gesicht wie der Boden.' .... Oder diese kraftvollen Beschreibungen aus dem spanisch-amerikanischen Krieg in Kuba, wo er als Berichterstatter war. Da war es, und mehr Soldaten starben an Krankheiten als an Kugeln. Crane schrieb, 'Der Himmel war nackt und blau und hat wehgetan wie Messing.' Da denkt man sich, was zum Teufel hat Messing damit zu tun? Und dann überlegt man sich, was passiert, wenn man einen Messingteller in großer Hitze nach draußen stellt und ihn dann anfasst."Andreas Platthaus berichtet in dervon einer buchwissenschaftlichen Tagung in Mainz zum Thema, inwieferndas Verlagswesen beeinflusst oder gar einschränkt. Unter anderem sprach der Lektor, Übersetzer und Autor Wolfgang Matz, der kürzlich auch W.G. Sebald vor Vorwürfen der kulturellen Aneignung in Schutz nahm ( unser Resümee ) und sich mit Fragen des Übersetzens und Schreibens befasste, "dasunterworfen werde. Könne man aber noch sinnvoll übersetzen, wenn zum Beispiel in den Fünfzigerjahren gängige Begriffe ausgeblendet werden müssen? Maße man sich gegenüber einem derart reflektierten Autoren wienicht etwas an, wenn man dessen Texte auf heutige Sprachweisen hintrimme? Und Matz benannte ein: 'Man kann nicht über etwas schreiben, wenn manWörter vermeidet, über deren Bedeutung sich aber doch alle klar sind - warum sollte man sie denn sonst vermeiden wollen?'"Am 2. Februar vor 100 Jahren erschien' "Ulysses", zu welchem Anlass dieauf zwei Seiten Joyce-Festspiele ausrufen: Der irische Literaturwissenschaftler Declan Kiberd würdigt Joyce' Jahrhundertwerk als Meisterwerk der Janusköpfigkeit: "Das Neue war inzu verpacken. So bestand die Möglichkeit,zu sein. Die Iren hatten immer eine Begabung dafür, zwei Dinge zugleich zu tun. Ihr Freistaat wie auch Joyce' neuzeitliches Epos von 1922 waren auf zwei Träume gegründet: jenen von der Vergangenheit und jenen von der Zukunft." An ihre Joyce-Lektüren erinnern sich außerdem die Schriftsteller Raoul Schrott Monique Schwitter und Tommasso Soldini Außerdem:ist sauer darüber , dass sein Holocaustcomic "Maus" in Tennessee wegen einiger Schimpfwörter und Nacktheit in einem Panelwurde, meldet Cyril Julien im. Dirk Knipphals weist in der taz darauf hin, dass die neue Ausgabe voneinen Schwerpunkt zuenthält. Diedokumentiert' Dankesrede zur Auszeichnung mit dem Wilhelm-Raabe-Preis.Besprochen werden unter anderem"Hundepark" ( taz ), eine Neuausgabe von"Der Berg Analog" ( SZ ),"Löwenherz" ( Tsp ),"Ich sammle mein Leben zusammen. Tagebücher 1996/97" ( FR Tsp ),"Späte Kinder" ( Tsp ),"Creep" ( Tsp ),"Rückkehr" ( FR ), die neue Comicanthologie des Zeichnerinnenkollektivs Tsp ) und die Wiederveröffentlichung von"Dissipatio humani generis" ().