Ganz gewöhnliche Deutsche: Täter in Matti Geschonnecks "Die Wannseekonferenz" (ZDF)

spricht in derüber seinen allgemein ziemlich gut besprochenen-Film "Die Wannseekonferenz" , der die Zusammenkunft zur Organisation des Massenmords an den europäischen Juden nicht dämonisch darstellt, sondern gerade in dereiner bürokratischen Vorgehensweise: "Das am Wannsee waren keine Ungeheuer. Sondern das waren zum größten Teil promovierte Juristen, hohe Staatsbeamte. Das war mal Gegenwart, vor nicht langer Zeit. Was ich auch den Schauspielern sagte: Das sind Menschen!! Es ist kein Monsterspektakel. Sondern eine Konferenz, die in ihrer Struktur, ihrer Tonlage einer Vorstandssitzung gleicht. ... Daseben die nüchtern sachliche Selbstverständlichkeit dieses Vorgangs. Ich behaupte nicht: So ist es bis aufs Komma gewesen. Vieles jedoch, was in dem Film ausgesprochen wird, haben die historischen Figuren an anderer Stelle gesagt und geschrieben. Die Holocaust-Forschung ist heute weiter als noch vor Jahren. Mir ging es um die Vermittlung dieses ungeheuerlichen Vorgangs mit meinen Mitteln."In einem sehr schönen, sehr persönlichen Nachruf erinnert Dunja Bialas vonan die Bedeutung des kürzlich verstorbenen für die Münchner Film-Bohème: Seine Filme kartografierten die unmittelbare Umgebung neu. "Im Radius eines Spaziergangs sind all diese Locations zu finden, und Achternbusch eignete sie sich intensiv an. Das ist auch etwas, was uns so begeisterte, dass München, dieses große Dorf und bis heute touristisch ausgeschlachtete 'Weltstadt mit Herz' in seinen Filmen subversivwurde, anfänglich mit einer deutlich politischen Haltung, die auch eine saumäßige Wut auf das Landesgeschehen durchblicken ließ." Er "hat uns immer wieder aus der Seele gesprochen und mit der Absurdität seiner Dialoge denaufgezeigt."Außerdem: In der widmet sich Hans Ulrich Gumbrecht in einem medienhistorischen Rückblick der "letzten": Dass einerseits so viel Fernsehen wie noch nie war, aber andererseits das Fernsehen als synchronisiertes gesellschaftliches Moment in der Gegenwart kaum noch eine Rolle spielt (das massentaugliche "Wetten dass"-Revival vor einigen Wochen hat er offenbar verpasst). Für die porträtiert Jens Balkenborg den Frankfurter Filmemacher, der das Leben von Schwarzen in Deutschland sichtbarer machen will.Besprochen werden"Niemand ist bei den Kälbern" ( Artechock ),"Charlatan" ( FAZ Freitag ),"In Liebe lassen" mit Artechock ),"München - Im Angesicht des Krieges" ( SZ ) und der zweite Teil der-Serie "Der Pass" ( Welt ).