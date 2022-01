Experimentiert mit dem eigenen Ich: Mathias Brandt in "Mein Name sei Gantenbein". Foto: Matthias Horn /Berliner Ensemble

Hellauf begeistert kommt -Kritiker Peter Laudenbach aus dem Berliner Ensemble, wo erin Max Frischs Identitäten-Text "Mein Name sei Gantenbein" brillieren sah. Denn ein Theater, das wegkommt von Gesinnungsdemonstrationen, hat den Blick frei für die eigene Wahrheit eines Kunstwerkes und die Widersprüche und Ambivalenzen seiner Figuren, meint Laudenbach: "Matthias Brandt, sozusagen das, dem man im Spiel immer auch beim Denken, beim In-sich-Hineinhorchen zuzusehen glaubt, spielt diese probeweisen Figurenwechsel ganz leichtfüßig, manchmal fast tänzerisch, immer grundiert mit etwas verwundertem Staunen, als könne er das alles nur begrenzt ernst nehmen: Ach, das könnte ich also auch sein, erstaunlich. Das ist frei vonund hat bei aller Ernsthaftigkeit jeder neuen Möglichkeits- und Rollenerkundung immer etwas von der unsentimentalen Leichtigkeit, mit der Brandt die nicht mehr benötigte Anzugjacke oder die Blindenbrille abschüttelt und von der Bühne fallen lässt, bereit für das das nächste Gedankenexperiment."-Kritikerin Barbara Behrendt dagegen findet die Inszenierung recht oberflächlich: Sie "gefällt sich viel zu sehr in ihrem, als mal versuchsweise nach rechts oder links abzuzweigen." Weitere Besprechungen in Tsp und(in der etwa Simon Strauss Brandt einfach gern lächeln sieht).In einem ausführlichen Interview mit Ulrich Seidler in der spricht Regisseurüber Machtmissbrauch am Theater und die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben worden waren. Der schwarze Schauspielerhatte ihm rassistisches Verhalten vorgeworfen. "Als Ron sich damals bei mir beklagte, habe ich verstanden, dass ihn das triggert, wenn ich den verkürzten Rollennamen,', zu ihm sage. Mann darf sicher 'Bettler' und vielleicht auch 'Prostituierte' sagen, wenn es eben die Rollenbezeichnungen sind. Aber man darf zu einem Schwarzen jungen deutschen Schauspieler nicht 'Sklave' sagen. In der Probenzeit habe ich ihn um Entschuldigung gebeten, wir sind lange miteinander spazieren gegangen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass dazwischen uns war.las ich dann von seinem TV-Interview über seine Verletzungen in der Zeitung und reagierte. Ich habe mich oft gefragt, wo die Knackpunkte bei der Geschichte waren. Ein Fehler war ganz sicher, dass ich es in dieser Produktion nicht geschafft habe, eine Gemeinschaft zu bilden, einen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt zu finden, für die oben beschriebene Reise, auf die man sich bei den Proben begibt." Iyamu ist nach Berlin gezogen und arbeitssuchen, wie Seidler schreibt: Er wolle zwar spielen, sich aber noch Zeit lassen, "weil ihn".Besprochen werdenInszenierung von"Rechnitz" am Wiener Theater in der Josefstadt (ganz famos, findet Ronald Pohl im Standard , weniger begeistert zeigt sich Reinhard Kriechbaum in der Nachtkritik ), die Performance "Sinfonie des Fortschritts" der moldawischen Dramatikerin(die Katrin Bettina Müller in der taz als "scharfe Abrechnung mit dem Westen, mit Europa, mit dem Kapitalismus goutiert),Ballettabend "Monteverdi" am Zürcher Opernhaus (der kühn Tanz mit Gesang und konzertanten Partien verbindet, wie Martina Wohlthat in der NZZ schreibt), Mateja Koležniks Inszenierung von Ibsens "Hedda Gabler" am Schauspiel Frankfurt (),Wirecard-Komödie "Villa Alfons" in Mainz ( FR ), eine Ausstellung über die Zusammenarbeit vonmit dem Bühnenbildner Erich Wonder in der Berliner Akademie der Künste ( taz ).