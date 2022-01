Sehnsucht nach dem Freien: Kristen Stewart als Lady Di (DCM)

ist auf intime, auf das Bruchstückhafte fokussierende Biopics großer Frauen spezialisiert. Mit "Spencer" wirft er nun einen Blick auf drei Tage im Leben von(gespielt von), als sich in der Prinzessin von Wales der Entschluss reift, aus dem goldenen Royalskäfig auszubrechen. Vor dem erlösenden Ende zu sehen sind "zwei quälerische Stunden Klaustrophobie", schreibt Fritz Göttler in der. Doch Dianas "Verlorenheit ist, pathetisch und subversiv - eine aufgeschobene, verdrängte Rückkehr. Sie trägt eine lebhaft rotgrüne Jacke, im Palast ist dagegen jedes Rot verschwunden, alles wirkt- dies ist auch der Film des großen Setdesigners Guy Hendrix Dyas. Pablo Larraín ist fasziniert von Familien und Clans, von ihren Hierarchien, die Zuflucht sind und Gefängnis und fast natürlich Neurosen generieren und Perversitäten."Kann man einem heutigen, an "The Crown" geschulten Publikum wirklich noch ohne weiteres was von den Royals erzählen, fragt sich Maria Wiesner in der. "Larraín ist klug genug, auf plumpe Meta-Verweise in diese Richtung zu verzichten, stattdessen weiß seine Erzählung einfach darüber Bescheid, erklärt weniger undmehr. ... Andere Figuren aus der königlichen Familie kommen in den bis ins letzte Detail durchdachten Bildern nur am Rand vor, verschmelzen mit den opulenten Möbeln und Tapeten zu Dekor. Stattdessen nimmt die Kamera immer wieder Diana in den Blick, bleibt nah bei ihr, wenn sie das Dinner unterbricht und panisch durchläuft."Besprochen werden epische Arte-Dokureihe über(online nachgereicht von der FAZ ),Pornografiekritik "Pleasure" ( SZ ),Agentinnenthriller "The 355" ("ein geiler Frauenensemble-Actionfilm, mehr nicht", schreibt Mateja Meded in der, "aber weniger auch nicht") und die-Dokuserie "Geschichten einer Generation" mit unter anderemund dem NZZ ).