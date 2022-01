Inprotestiert die Bevölkerung, die Regierung ist zurückgetreten. Nach jüngsten Meldungen, etwa hier im, sagt ein "Militärbündnis Hilfe zu". Erste "" sind schon unterwegs, meldet der, der auch Videos zeigt. meldet , dass die Polizei Dutzende Demonstranten "eliminiert" habe. Zum russischen Militärbündnis heißt es im:"Der armenische Regierungschef Paschinjan teilte mit, die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit werde Truppen entsenden. Der OVKS gehören neben Armenien und Russland weiterean, darunter auch Kasachstan. Staatschef Tokajew hatte das Bündnis um Hilfe gebeten." Der Rücktritt der Regierung befriedigt die Demonstranten nicht, sagt die Zentralasien-Expertinlaut: "Sie wollen keinen Regierungswechsel, sondern einen- freie Wahlen, Repräsentation in Ämtern und mehr.", Experte für die Region, schreibt bei: "Nach allem, was bisher zu sehen und zu analysieren ist, scheint der Protestzu sein und keine klaren Anführer zu haben. Dieser offensichtliche Mangel an Führung deutet auf einender Proteste hin. Das aktuelle politische Regime, das seit den letzten Tagen der Sowjetunion in den späten 1980er Jahren von Nursultan Nasarbajew geführt wird, hat es geschafft, die meisten Formen alternativen politischen Lebens, wirklichoder einer kritischen Zivilgesellschaft auszulöschen." Noubel empfiehlt das Online-Magazin als Informationsquelle über die Region. Mehr beiDie USA waren beimam 6. Januar "nurentfernt", aber auch heute ist die Gefahr nicht gebannt, schreibt Hannes Stein in der: "der Republikaner glauben, dass2020 die Wahlhabe. Ein Drittel der Amerikaner gibt an,sei manchmal gerechtfertigt. Zwölf Prozent der Amerikaner und ein Fünftel aller Trump-Wähler meint, Trump solle sofort wieder Präsident werden - notfalls mit Gewalt. Das sind zwar nur vier Prozent der Bevölkerung; aber in absoluten Zahlen Hunderttausende, von denen viele halbautomatische Waffen im Schrank haben. Außerdem gibt es keinen Hinweis, dass die Republikanische Partei bei den Zwischenwahlen im November für ihre Radikalisierung bezahlen wird. Die Mehrheit der Kongressabgeordneten und Senatoren wird 2023 also aus Leuten bestehen, die nicht mehr bereit sind, eine Wahlniederlage zu akzeptieren - Leuten, die den Mob vom 6. Januar als eine Artfeiern."Eine optimistische Lesart der Ereignisse vor einem Jahr verbietet sich. Die Demokratie ist angeschossen, und die Frage, ob Trump 2024 noch mal antreten werde, sei zwar unheimlich, aber nicht mal die wichtigste, schreibt Andreas Ross in der. Die Institution Demokratie ist nachhaltig lädiert: "Das fortgesetzte Trump-Spektakel droht von den vielen kleinen Schritten abzulenken, die Republikaner bereits auf Ebene der Bundesstaaten ergriffen haben, um mehrzu erlangen. Bisher technokratische Verfahren werden politisiert; das verworrene Wahlrecht aus dem 19. Jahrhundert bietet dafür reichlich Spielraum. Ob davon Trump profitiert oder ein Trump-Schüler, steht in den Sternen."Von Trump und den Republikanern ist bis heute nur Schweigen zum Aufstand zu hören, schreibt Juliane Schäuble im, aber: "Die Gefahr, dass ihr Schweigen, ihre mangelnde Distanzierung von der amerikanischendes 21. Jahrhunderts die wahnhaften Kräfte in den eigenen Reihen weiter stärkt, ist riesig. Dazu kommen besorgniserregende Versuche, in den für die Durchführung der Wahl zuständigen Bundesstaaten, diezu erschweren. War also der 6. Januar nur ein Vorbote neuer, gewalttätiger Zeiten, gar eines, wie ihn manche Beobachter prophezeien? Wird die nächste Wahl nicht an den Urnen, sondern von gezielt in Bundesstaaten positionierten Strippenziehern entschieden? Schafft es Trump - so er denn antritt - beim nächsten Mal, seinen Putsch-Plan durchzuziehen?"Erst ein- und modernes Familienrecht ermöglichtzu studieren und damit die Modernisierung der Länder. Katrin Gänsler erzählt in der, wie sich die junge Valerie für eine - bis dato illegale - Abtreibung entschied: "Was Valerie in den Tagen vor dem Abbruch vor allem beschäftigt hat, war. Sie wollte studieren, einen Beruf erlernen und eigenes Geld verdienen. 'Ich kann mein Studium nicht mit einer Schwangerschaft fortsetzen. Das schwirrte immerzu durch meinen Kopf', sagt sie. Bis heute wird in manchen afrikanischen Ländern Teenager-Mütternverweigert. Wer ein Kind auf die Welt bringt, hat keinen Platz mehr auf der Schulbank. Tansania beispielsweise hat dieses Verbot erst im November letzten Jahres gestrichen." Das Abtreibungsrecht in Benin wird jetzt wohl liberalisiert, so Gänsler. "Der Staat macht sich unabhängig vomund lässt sich von ihrer Kritik nicht umstimmen."