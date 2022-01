Nancy Holt, Mirrors of Light II, Walter Kelly Gallery, Chicago. Foto courtesy Sprüth Magers





In der empfiehlt Beate Scheder einen Besuch der Berliner Galerie Sprüth Magers , die derzeit Arbeiten vonzeigt., sagen die einen,sagt sie selbst dazu. Das trifft es sehr gut, findet Scheder, denn "es geht um, das Sich-Orientieren, im Raum oder in einem System", wie man zum Beispiel bei den "Mirrors of Light" sehen könne. Diese Arbeit "besteht ausvon jeweils 24 Zentimeter Durchmesser, die in einer diagonalen Linie an der Wand angebracht wurden und von der gegenüberliegenden Seite von einem Strahler angeleuchtet werden. Der Winkel, die Abstände, alles ist ganz genau austariert. So, dass mankann, so, dass die Reflexionen der Spiegelkreisebilden, die an Mondphasen erinnern könnten, so, dass die erste der Ellipsen schon zu sehen ist, bevor man in den fensterlosen Raum der Installation tritt. Es ist ein einfaches Prinzip, das jedoch Präzision verlangt, damit die Arbeit ihre Magie entwickeln kann, die wiederum am besten zu spüren ist, wenn man sich allein in der Ausstellung aufhält. Jetzt während der Coronapandemie ist es gar nicht so unwahrscheinlich, die Galerie für sich zu haben. Irgendetwas Positives gibt es manchmal ja doch."In deristempört über den "Wokeismus" des "heute-journals", das vor einigen Tagen eine "aggressive, ja vernichtende" veröffentlichte, "die am Vorabend des Ersten Weltkriegs Klassizismus und Akademismus verwarf und sich für 'begeisterte". Wenn das für eine Verurteilung reicht, "ist alles Raubkunst", meint Buch. "Anstelle der Unschuldsvermutung tritt die Devise 'in dubio contra reum', besonders wenn es sich um alte, weiße Männer handelt. Dass die moderne Kunst, nicht bloß die der Expressionisten, die Gesellschaft ihrer Zeit und damit auch diestellte, kommt den selbstgerechten Anklägern nicht in den Sinn: So wenig wie die Tatsache, dass schon Nationalsozialisten wie Stalinisten ebenjene Kunst, der die Nachgeborenen nun die Legitimation absprechen, alsverfolgten und verboten."Weitere Artikel: Das"startet mit guten Vorsätzen", versichert uns Nicola Kuhn im- mit unbekannten Künstlern bei der Documenta und Schwerpunkten auf "Gemeinschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Healing". Diewird versteigert, berichtet Ursula Scheer in der, was die Hoffnungen von vier Museen, die Sammlung übernehmen zu dürfen, enttäuscht.Besprochen werden eine Monografie zum niederländischen Maler, dessen Straßenszenen Vorbild für Vermeer gewesen sein könnten ( Tsp ), die Ausstellung "Der" im Kölner Museum Ludwig ( FR ) und eine Bonner Ausstellung zumin der Römerzeit ().