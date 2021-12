Le Banquet. Foto: Cité des sciences et de l'industrie, Paris

Imverlassen Künstler in Scharen das Land, in dem sie weder leben noch arbeiten können. Einige bleiben jedoch und stellen trotzdem aus, erzählt Lena Bopp in der, wie, die sich für ihre Schau im Mina Image Center mit"Brief an den Vater" beschäftigt hat: "Es ist die erste Schau nach der Explosion, die die Räume der eigentlich auf Fotografie spezialisierten Institution, die erst vor wenigen Jahren eröffnete, vollständig in Trümmer legte. Eine feine, stille Ausstellung ist es geworden. Sie macht kein Aufhebens davon, dass sie den Ort zu neuem Leben erweckt, und beschäftigt sichim Land. 'Ich habe ein Jahr lang darüber nachgedacht, ob ich meine Arbeit präsentieren soll', sagt Chaza Charafeddine. 'Man schämt sich plötzlich,zu zeigen wie Kunst. Noch dazu ein persönliches Werk wie dieses.' Doch zur Misere Libanons zu arbeiten findet Chaza Charafeddine langweilig. 'Die Misere leben wir ja.' Und wenn sie entschieden hätte, ihre Kunst angesichts der desolaten Lage gar nicht zu präsentieren, da man den Leuten nicht zumuten kann, in eine Ausstellung zu gehen, weil sie ums Überleben kämpfen, wäre das, als dürfe sie. 'Dann kann ich aufhören.'"





"Was sind schonim Himmel gegen ein fulminantes Essen mit 500 eng an eng platzierten Gästen hier auf Erden?", seufzt -Kritikerin Brigitte Werneburg, während sie durch die Ausstellung "Banquet" in der Pariser Cité des sciences et de l'industrie streift. Vor dem - virtuellen - Essen kommt jedoch die Arbeit. Immerhin: "Wenn es zuerst in die Küche geht, dann doch, wo mit Zentrifugen, Siphons, Infrarot-Thermometern und flüssigem Stickstoff dasganz neu erfunden wird. Aber die Küche wird nicht nur als das Labor des Chemikersund des Sterne-Chefsgezeigt. Sie ist, so erfährt man im Fortgang, auch der Ort langbewährter traditionsreicher Küchenarbeit, mit einem für die anfallenden Arbeiten genau definierten Set von Gerätschaften wie verschiedenen Messern, Löffeln und Kellen, Töpfen und Pfannen."Weitere Artikel: Sabine Weier sieht für dieauf der Biennale de l'Image en Mouvement im Centre d'Art Contemporain Genève . In dererzählenvon ihrer Bekanntschaft mit dem Maler, die damit begann, dass sich Fruhtrunk telefonisch bei ihnen über eine Ausstellungsbesprechung in derbeschwerte und ihnen das vom Kritiker missverstandene. Die Fotografin, die neben Robert Doisneau, Willy Ronis und Brassaï Vertreterin der Schule der humanistischen Fotografie war, ist gestorben, berichten deutsche Zeitungen per Ticker . In schreibt Claire Guillot einen Nachruf, beifindet man eine sehr schöne Bilderstrecke mit ihren Fotos. Im schreibt Sebastian C. Strenger zum Tod des GaleristenBesprochen werden eine Ausstellung der algerischen Künstlerinim Frankfurter Portikus FR ), die immersive Multimedia-Ausstellung "" in Wien ("ein überteuertes Spektakel", warnt Katharina Rustler im Standard ), die Ausstellung "Kunst & Hallen. Kunstsinn über Mauern hinweg" in den Berliner Reinbeckhallen ( Tsp ) und die Ausstellung "Church for Sale" im Hamburger Bahnhof mit Werken aus der taz ).