Jonas Roth unterhält sich für diemit dem Fotografen, der gerade eine Ausstellung mit Bildern aus der "Sniper Alley" inzeigt. Warum jetzt? "Ich habe mich oft gefragt, ob wir das Themaund die Leute daran erinnern sollen. Aber wann immer ich Zweifel habe, rufe ich mir in Erinnerung, dass es in Bosnien-Herzegowina immer nochgibt, die in aller Öffentlichkeit Kriegsverbrecher verehren und nationalistische Gewalt propagieren. Sie versuchen, die Wahrheit über die Vergangenheit auszulöschen. Dem müssen wir entgegenhalten."Auch die Filmemacherin, deren Film "Quo vadis, Aida" gerade mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, sieht im Interview mit derWarnzeichen für einen: "Der serbische Innenminister Vulin spricht von einem neuen Krieg in Bosnien-Herzegowina, der serbische Präsident Vučić kauft mehr und mehr Waffen, und Dodik, der Präsident der Republika Srpska, kündigt - unterstützt von Russland - einen Bruch der Verbindungen zu Bosnien an, insbesondere die Aufstellung einer. Das klingt für viele Bosnier so, als wiederholten sich die Neunziger. Eine solche Armee beging einen Völkermord, richtete das Massaker von Srebrenica an. Alle bosnischen Traumata werden wieder zum Leben erweckt. Der Faschismus in Jugoslawien ist von den Europäern 1995 nicht gestoppt worden. Heute haben wir in Europa, was damals unvorstellbar war: offen faschistische Parteien in Regierungen der EU. Die Vorgänge in Bosnien sind ein. Was in Bosnien heute geschieht, wird auch euch blühen!"spielt in der französischen Politik eine symbolische Rolle, die in Deutschland kaum wahrgenommen ist. Der rechtsextreme Präsidentschaftskandidatist nach Armenien gereist und hat gesagt, "dass der Westen das Land in Stich gelassen" hat, berichtet Michaela Wiegel in der. Auch die gemäßigt rechte Kandidatinwar jetzt in Armenien und signalisiert damit, dass sie "in den bedrohten Christen des Orients den Vorposten einerZivilisation" sehe: "Pécresse vermeidet es, von einem Zivilisationskrieg zu sprechen. Aber in ihrer Analyse liegt sie nicht weit entfernt von Zemmour. Seit Langem verfolgt sie, wie sich diemit der Türkei arrangiert, statt ihr abzuverlangen, den Genozid an den armenischen Christen im Osmanischen Reich anzuerkennen. Die türkische Rückendeckung fürim Konflikt mit Armenien sieht sie als logische Folge dieser nie vollzogenen Vergangenheitsaufarbeitung."