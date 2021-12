Frans Hals, Der lachende Kavalier, 1624. © The Trustees of the Wallace Collection, London.





Am interessantesten findet -Kritikerin Catrin Lorch in Zeiten medizinischer Masken die, die in diesem Herbst die Altmeister-Ausstellungen in Amsterdam, Stuttgart oder Wien dominieren. Anetwa kann sie sich in der Londoner Wallace-Collection gar nicht sattsehen: "Frans Hals wurde zu einem der gefragtesten Lieferanten, als er die Effekte seiner Genreszene, all die, in seine an Peter Paul Rubens und Jacob Jordaens geschulte Kunst einfließen ließ. Von dem Dutzend weißer, älterer Herren, deren Bildnisse für die Londoner Werkschau ausgewählt wurden, steht keiner herrschaftlich da. Frans Hals verzichtet auch auf alle ausgefeilte Metaphorik und auf schmückende, sprechende Details wie den Seidenglanz von Stoffen, die satte Färbung von Samt oder funkelnden Goldschmuck. Alle Raffinesse liegtund Präsenz von Männern wie dem Stoffhändler Tieleman Roosterman oder Nicolaes Pietersz van Voorhout, einem rotbackigen Bierbrauer."Im Interview mit Peter Richter kann der Schweizer Kunsthistorikerdas Aufkommen des Porträts in der Renaissance gerade heute, in Zeiten von Selfies und medizinischen Masken, gut verstehen: "Diekannte zum Beispiel so eine Konjunktur des Porträts, und in der Folge vonerklärt man sich das gewöhnlich mit dem Aufkommen des selbstbewussten Individuums. Man könnte aber auch das Gegenteil vermuten. Mit dem Ende 15. Jahrhunderts bricht ja auch eine Welt zusammen, der Glaube wird erschüttert, das Wissen explodiert, die. Das ist eine Phase der Krise, man weiß gar nicht mehr, wo man steht in dieser Welt."Weiteres: Fasziniert geht -Kritiker Max Florian Kühlem durch die Ausstellung "Efie. The Museum as Home." im Dortmunder U , mit der die ghanaische Kunsthistorikerin, Schriftstellerin und FilmemacherinExponate sehr ausführlich in ihren kolonialistischen Kontext stelle.