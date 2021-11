Voici Mariam Nouri Hamadameen, Kurde irakienne de 21 ans, surnommée Baran par ses proches, ce qui veut dire " pluie ", qui dans son pays est un don du ciel. Etudiante, elle est partie rejoindre son fiancé au Royaume-Uni.

Elle fait partie des 27 personnes mortes noyées mercredi. pic.twitter.com/BybBMRRuMp - Maitre Eolas (@Maitre_Eolas) November 26, 2021

Im Ärmelkanal sindums Leben gekommen, als ihr Schlauchboot kenterte. Sie wollten von Frankreich nach Großbritannien übersetzen. Eine davon:In Osteuropa ist spätestens seit der russischen Invasion der Krim einentstanden, den die Populisten nach Kräften nähren, schreiben die beiden in Oxford lehrenden PolitologInnen Jaroslaw Kuisz und Karolina Wigura in der. Ausgenutzt werden dafür, etwa in Polen: "Für Polen ist nationale Hoheit keine Quelle der Stabilität, sondern eines kollektiven Traumas. Seit der dritten Teilung des Staatsgebiets 1795 hat Polen mehr alserlebt. Diese historische Angst durchwirkt noch immer sämtliche innenpolitische Konflikte. Westlichen Beobachtern mag es irrational erscheinen, wenn in polnischen Debatten Brüssel mit Moskau verglichen wird. Aber es entspricht der Gefühlslogik der PiS-Wähler:innen."Die neue Regierung trennt das- und das. Richtig so, findet Michael Miersch in seinem Blog, denn "in der Praxis haben die großen Umweltprobleme rechtzu tun". Und "die neue Regierung plant, dassder deutschen Landesfläche mitbebaut werden. Das klingt nach nicht sonderlich viel. Zwei Prozent das entspricht jedoch fast derin Deutschland (2,3 Prozent) oder aller Autostraßen (2,6 Prozent). Der Klimaminister und die Umweltministerin werden also Einiges zu diskutieren haben."Dr Atheistenverein "Korso" will sich in "" umbenennen, um sich als zeitgemäßes Forum für Deutschlands "beliebteste 'Konfession'" zu präsentieren, schreibt der Verband bei. Noch vor seiner Gründung sieht er mal den Koalitionsvertrag durch, freut sich über die Stärkung der Rechte Homosexueller und Lesben und die Streichung des. Aber beim, das fürArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt, ist er nicht zufrieden: "Die Formulierung im Koalitionsvertrag könnte schwammiger kaum sein: 'Gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht demwerden kann.' Inwiefern angeglichen: das ist schon zwei Dimensionen von konsequent entfernt, und solange dies 'gemeinsam mit den Kirchen' als alleinigem Ansprechpartner geprüft wird, halten sich unsere Hoffnungen auf substanzielle Verbesserungen für die Betroffenen in Grenzen."Karen Krüger kommentiert in dereine Meldung, die in der gegenwärtigen Nachrichtenlage unterzugehen droht: "Ein türkisches Gericht hat entschieden.bleibt weiterhin in Haft. Der Albtraum, in dem sich der 64 Jahre alte Kulturförderer und Menschenrechtsaktivist befindet, geht weiter. Bei politischen Gerichtsverfahren unterliegt die türkische Justiz der.""Es ist erschütternd zu sehen, wie sehr sich die Beziehungen zwischenverschlechtert haben", schreibt der britische Diplomat Peter Ricketts im. Nach dem Tod von 27 Flüchtlingen, darunter Kindern, im Ärmelkanal, sollten Briten und Franzosen ihre Differenzen beiseitelegen und, so Ricketts. Danach sieht es nach dem "offenen Brief" Boris Johnsons an Emmanuel Macron nicht aus: "Die britischen Vorschläge hätten in aller Ruhe mit Frankreich besprochen und dann von Priti Patel zum Treffen der europäischen Minister am 28. November in Paris mitgenommen werden sollen, bevor sie öffentlich gemacht werden. Stattdessen sah Macron den Brief Johnsons. Daher sein vernichtender öffentlicher Kommentar über die Notwendigkeit, seriös zu bleiben. Trotzdem war es ein Fehler von Paris, Patel von dem multilateralen Treffen auszuladen, das nun weniger nützlich sein wird, um praktische Lösungen zu finden, um den mörderischen Handel mit Menschenleben zu stoppen."