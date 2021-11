Kate Winslet in "Ammonite"

Film "Ammonite" erzählt von der englischen, die im frühen 19. Jahrhundert die bedeutendsten Dinosaurierskelette fand, aber von der Royal Society als Frau aus einfachen Verhältnissen nicht mal ignoriert wurde. In dernutzt Andreas Kilb den Film für eine Hymne auf die Schauspielerin: "Die Konsequenz, mit der sie nach ihrem Auftritt als blonde Schiffbruchs-Ikone in 'Titanic' die Erwartungen der Branche düpierte, hat ihr nicht nur nicht geschadet, sondern ihr schauspielerischesgesichert. Sie hätte als Bond-Girl und Superheldin enden können. Stattdessen war sie die Vorleserin Hanna, die lebenssüchtige April Wheeler, die unzerstörbare Mildred Pierce, die Muse von Michel Gondry und Woody Allen, die Geliebte des Marquis de Sade und die Gegenspielerin von Jodie Foster bei Roman Polanski. Nichts von diesem Glanz spiegelt sich in Mary Annings Gesicht. Und doch ist alles da, eingeschlossen unter dem erstarrten Mienenspiel, dementschlüpft. Die Frau, die durch den Küstenschlamm stapft und Souvenirs aus Muscheln und Porzellan an Touristen verkauft, trägt dasin sich."-Kritiker Fritz Göttler schickt einen zärtlichen Gruß an die verehrungswürdige, die mit Antonioni das Kino in die Moderne holte und heute neunzig wird. Auch in derkann Claudius Seidl angesichts von so viel Schönheit und Poesie nur seufzen: "Manchmal, in den besten Szenen von 'L'ecclisse', glaubt man, in Monica Vittis Präsenz einezu erkennen, die Einsicht des Mannes Antonioni, dass er dernie folgen kann."Besprochen wird Disneys neuer Superhelden-Film "Eternals" (an dessen Leblosigkeit auch die Oscar-prämierte Regisseurinnichts ändere, wie Tobias Kniebe in der SZ enttäuscht feststellt,-Kritikerin Jenny Zylka fühlt sich von den "massiven Schauwerten" geradezu erdrückt, Tsp ) und der Spielfilm "Kabul Kinderheim" der afghanischen Regisseurin(die im letzten Moment noch von den französischen Truppen aus Kabul ausgeflogen werden konnte, wie Claudia Lenssen in der taz weiß).