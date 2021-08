Der grausame Anschlag am Flughafen von Kabul wurde von einem Ableger des Islamischen Staats verübt, informiert Thomas Ruttig in der, dem vor allem im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan operierenden: "Wie in allen Phasen der seit 1978 ununterbrochenen afghanischen Bürgerkriege trägt erneut die Zivilbevölkerung - in diesem Fall die vor den Taliban Flüchtenden - die größte Opferlast. Wie alle Parteien in diesem Konflikt nimmt auch der ISKP keine Rücksicht auf Zivilist:innen. Wegen der terroristischen Mittel, die auch die Taliban einsetzen, sieht die betroffene Zivilbevölkerung keinen Unterschied zwischen beiden Organisationen.: Der IS strebt ein weltweites islamisches Kalifat an, die Taliban ein nationales Emirat."Der Abzug aus Afghanistan wird dem weltweitenAuftrieb geben, aber nicht er allein, mahnt der. Viel gravierender sind: "Dschihadisten sind nicht alle gleich. Viele sind sich über ihre Doktrin uneinig. Viele. Die Anhänger des Islamischen Staats verachten die Taliban, absurderweise, als Amerikas Handlanger. Als eine ihrer ersten Handlungen holten die Taliban vorige Woche in Kabul den Führer des IS von Südasien aus dem Gefängnis und brachten ihn um. Die meisten dschihadistischen Gruppen sind motiviert durch: eine, ethnische oder sektiererische Spaltungen, ungläubige Invasoren. Dabei zapfen sie auch globale Narrative an. Auf ihren Telefonen sehen sie tagtäglich die Beweise dafür, dass ihre Unterdrückungist, der Verfolgung von Muslimen, von den Gulags in Xingjiang bis zur verwüsteten Landschaft von Gaza. Wenn Dschihadisten irgendwo auf der Welt Erfolg haben, fühlen sich alle stolz - und zu Taten aufgerufen."Im, dass sich China und Russland nach dem Rückzug der USAermuntert sehen könnten: "An erster Stelle wird sich nunverschärftem Druck vonseiten des Pekinger Regimes ausgesetzt sehen. Zwar haben die USA erst kürzlich ihre Beistandsverpflichtung gegenüber Taipeh bekräftigt. Doch nachdem Washington bereits die völkerrechtswidrige Gleichschaltung Hongkongs weitgehend tatenlos hingenommen hat, befeuert das afghanische Desaster die Zweifel, ob die USA im Ernstfall tatsächlich einen Krieg mit China riskieren würden. "Die zwanzigjährigezielte weder auf wirtschaftliche noch auf geopolitische Interessen, sondern auf den Export westlicher Werte, meint jetzt auch in derder ubiquitäre Politikwissenschaftler. Dass sich jetzt auch Joe Biden vonundverabschiedet hat, deutet Münkler als Zäsur, ohne dies zu bedauern: "Es dürfte einentstehen, in dem die USA und China, Russland und Indien sowie die Europäische Union, sofern sie handlungsfähiger wird, als Akteure auftreten. Der neuralgische Punkt dieser Ordnung werden die Überschneidungszonen und Zwischenräume der Einflusszonen sein sowie die Territorien, an denen keiner der großen Akteure interessiert ist, weswegen er sich weder um deren politische Stabilität noch wirtschaftliche Prosperität sorgt. Parallel dazu werden die, die als Wertebeobachter und Normverwalter auftreten, an Bedeutung und Einfluss verlieren, jedenfalls in globalen Fragen."In ein ähnliches Horn stoßen in derder Politikwissenschaftler Benedikt Korf und die Sozialanthropologin Christine Schenk: Der Westen kann mit eineman den Niederungen der Praxis nur scheitern: "'', so hieß der Titel einer Weltbankstudie, verfasst u. a. von, dem letzten Präsidenten Afghanistans vor der Machtübernahme der Taliban... Im Begriff 'fixing' klingen zugleich dieund deran. Es ist die Idee, man könne und müsse fragile Staaten mit technischen Massnahmen und westlicher Expertise reparieren und auf ein solides Fundament stellen. Schließlich könne man die Menschen in diesen Weltregionen nicht ihrem Schicksal überlassen. Dieser Anspruch führt direkt in den Moralismus einer globalen Mission, die sich als unentbehrlich darstellt. Widerspruch oder Kritik wird moralisch zurückgewiesen: 'Wir können doch nicht nichts tun!'"