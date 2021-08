Am Flughafen von Kabul hat ISIS Attentate begangen,, darunter 13 amerikanische Soldaten, die den äußerst brenzligen Auftrag hatten, den Zugang zum Flughafen zu kontrollieren ( hier der Bericht der). Dominic Johnson hat in derzum Erfolg der Luftbrücke wohl noch ohne Kenntnis der Attentate geschrieben, und der Kommentar klingt erstaunlich: Er greift den Satz von Angela Merkel auf, man müsse die"jetzt kleiner" fassen: "? Seit dem Verzicht auf ein Eingreifen gegen Assads Verbrechen in Syrien und gegen russische Aggression in der Ukraineniemand im Westen mehr irgendwas, was eine andere Großmacht ärgern könnte. Kabul beweist demgegenüber: Wir schaffen das. 2015 hat sich wiederholt, im Guten."Die humanitäre Krise in Afghanistan hat eine neue Qualität, weil sich zumindest in den Städten praktischmelden kann, beobachtet Johannes Schneider bei: "Fast ist es zum Lachen: Während in innerdeutschen Videokonferenzen 'schlechtes Netz' die Kommunikation erschwert, steht manche Leitung nach Kabul."Nach der Diagnose des Amerikanistenimist dertot, nur die Europäer haben seinen Leichengeruch noch nicht wahrgenommen. Bidens Behauptung, in Abstimmung zu agieren, war ein leeres Versprechen: "Biden hat Trumps Entscheidung, die US-Truppen komplett aus Afghanistan abzuziehen,. Der Unterschied zwischen beiden Oberbefehlshabern besteht in drei Monaten, und dies auch nur, weil Biden das Ende der Besatzung mit dem 20. Jahrestag der 9/11-Anschläge zusammenbinden wollte. Dieangesichts der Entwicklungen war und ist erschreckend.""Der Sieg der Taliban erklärt sich auch daraus, dass weder die bishernoch dieihr Staatswesen fürhielten. Offenbar haben entscheidende Teile der Afghanen die vergangenen zwei Jahrzehnte aller Hilfe zum Trotz alsempfunden", meint Jacques Schuster in der, ohne die Amerikaner und Europäer allerdings aus derzu lassen: "Sie hatten berechtigte Gründe, in Afghanistan einzufallen, um das Terrornetzwerk der al-Qaida und ihrer Verbündeten zu zerstören. Doch anstelle punktuell zuzuschlagen und das Land im Anschluss zu verlassen, frönten sie - genau wie die Deutschen - ihrem. Das Land sollte nach den Werten der Demokratie und der Menschenrechte neu aufgebaut werden. Auch daran ist nichts auszusetzen, wenn die kulturellen Eigenheiten beachtet und all die Mittel zur Verfügung gestellt werden, die dafür nötig sind. Doch sie blieben aus."