Bild: Eliza Douglas in rehearsals for Anne Imhof, Natures Mortes, 2021. Photography: Nadine Fraczkowski Courtesy of the artist and Palais de Tokyo, Paris

"Wo sind die mutigen muslimischen, die, die Gerechtigkeit fordernder gesamten muslimischen Welt?", fragt der in Kenia geborene und in Amsterdam lebende Künstlerwütend in der: "Wann werden wir uns tatsächlich dafür einsetzen, dass politische und religiöse Autoritäten aufhören, die islamische Rechtsprechung, geprägt von, zu missbrauchen, um Repressionen in ebendiesen muslimischen Ländern fortzusetzen? Wann werden Migrant:innen wie ich, die bequem im Westen leben, den kollektiven Mut aufbringen, gegen, Rassismus, Hass auf andere religiöse und kulturelle Minderheiten, gegen geschlechtsspezifische Gewalt, gegen bösartige Angriffe auf LGBTIQ+-Gemeinschaften in unserem eigenen Hinterhof zu kämpfen? Wann werden wir aufhören, das Unvertretbare zu verteidigen, und uns, anstatt ständig dem Westen die Schuld an unserer eigenen inneren Misere zu geben?"Mit in ein "Kabinett derdes 21. Jahrhunderts" - oder direkt in den Kopf von lässt sich Christiane Meixner () in der Ausstellung "Natures Mortes" im Pariser Palais de Tokyo nehmen, wo die deutsche Künstlerin in einer labyrinthischen Installation durch Abgründe und Lust, "" führt: "Irgendwann stolpert der zunehmend orientierungslose Besucher in ein schwarz getünchtes, ehemaliges Kino mit einer Filmsequenz: Imhofs Partnerin, die Künstlerin Eliza Douglas, strebtnach dem Suizid. Man kann es ihr angesichts der Düsternis in der Schau kaum verdenken. Aber halt: Dieim Death-Metal-Stil wenige Räume zuvor stammen von ihr selbst. Douglas, die in einem anderen Video unbeirrt eine halbe Stunde lang auf das Meer einpeitscht, ist Opfer wie Protagonistin in einer Person."Ein Thema von globaler Bedeutung packt die Kunsthall im norwegischen Bergen mit der Ausstellung "The Ocean" an, in der-Kritiker Stefan Trinks ganz ohne "didaktisches Nudelholz" von 27 KünstlerInnen unserevorgeführt bekommt: "Gleich mehrere Künstler setzen sich mit den riesigenfür den global gefragten Lachs um Bergen herum auseinander, ist es doch keine Legende, dassals Inbegriff der japanischen Küche eine norwegische Erfindung ist. Der Japaner Ei Arakawa wiederum stellt im Meer vorin PET-Flaschen gefülltes und so etikettiertes Wasser samt Fotos als 'Collecting water in Fukushima' aus, um mit dem noch immer strahlenden Lebensquell symbolstark auf die immense und eben nicht an Landesgrenzen haltmachende Gefahr derhinzuweisen. Auch DDT als hochgiftiges Pestizid mag zwar in Europa verboten sein, in Afrika jedoch wird es unverändert eingesetzt, in die Meere gespült und gelangt über die Nahrungskette bis in dieund Samen hoch im Norden der Erde."Außerdem: In der blickt Jana Janika Bach auf eine pralle Kunstsaison in Europa und den USA.