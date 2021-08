Der chaotische Rückzug aus Afghanistan ist eine Katastrophe, für die der Schriftsteller in derdie westlichen Alliierten durchaus verantwortlich macht. Aber zu sagen, die ganze Intervention hätte nichts gebracht, findet er auch falsch: "Schauen sie etwa diean, sie reserviert einstweilen ein Viertel aller Parlamentssitze für Frauen. Eine weitere Folge der Präsenz internationaler Truppen war, dass wir nun eine große, städtisch geprägte Gruppe junger Afghanen mit guter Berufsausbildung haben, die via Social Media. Sie haben sich mit Thematiken des 21. Jahrhunderts auseinandergesetzt, mit Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit. Das alles ist nicht vom Himmel gefallen, sondern musste schmerzhaft erkämpft werden, durch Blut, Schweiß und Tränen. Wird? Ich glaube, diese Frage ist sehr drängend.", die heute in Amerika studiert und vorher Politikerin in Afghanistan war, hofft im Gespräch mit Tom Mustroph, dass die Taliban nicht alles rückgängig machen: "Ich wünsche mir wirklich sehr, dass das neue Regime all die Errungenschaften für Frauen in den letzten zwanzig Jahren bestehen lässt, ja dass diese Entwicklung sogar weitergeht. Denn Frauen haben in ganz vielen Sektoren, sei es Bildung, sei es Wirtschaft, sei es Kultur,. In der Universität von Herat gab es zum allerersten Mal in unserer Geschichte überhaupt eine Mehrheit von. Diese Generation hat sich selbst gebildet, sie hat viele Hürden dabei überwunden."Im Interview miterklärt der Politikwissenschaftler, warum sich die Ethnie der - zumeist schiitischen -vor den - in der Regel sunnitischen - Taliban besonders fürchten muss. Schlecht behandelt wurden sie in Afghanistan allerdings schon immer: "Obwohlzu Beginn des 20. Jahrhunderts offiziell abgeschafft wurde, änderte sich wenig an ihren Lebensbedingungen. Viele arbeiteten als Diener in wohlhabenden Haushalten unter sklavenartigen Bedingungen und ohne Chancen darauf, ihre soziale und ökonomische Situation zu verbessern. Erst mit derin den Achtzigerjahren begannen die Hazara, sich zu organisieren und ein Ende der Marginalisierung und Verfolgung zu fordern." Damit war es vorbei, als die Taliban in den Neunzigern an die Macht kamen: "Das zahlenmäßig schlimmste Massaker fand im August 1998 statt. Nachdem die Taliban die Stadt Masar-i-Sharif eingenommen hatten,Hazara-Männer. Zwischen 2.000 und 4.000 Menschen starben."Noch während der grausamenwaren die Pakistaner überzeugt, dass die Taliban dieseien und liebten sie, behauptet der pakistanische Schriftsteller im(er spricht immer von "we"). Dennoch haben die Pakistaner nach 9/11 mit den Amerikanern paktiert: "Jetzt freuen sich viele Pakistaner über die Niederlage der Amerikaner, während andere vor der Zukunft warnen. Wir führenauf, aber in unseren Herzen herrscht Furcht. Wir reden zwar über Dinge wie Frauen und Kinder, freie Medien und den internationalen Konsens, aber wir hoffen, dass sich die Taliban an die guten Zeiten erinnern, die wir gemeinsam hatten. Wir hoffen, dass sie sich nicht zu sehr an ihr Leid erinnern werden. Wir hoffen, dass sie sicherinnern werden. Das letzte Mal, als wir die Taliban verrieten, brachtenden Kampf im Stil der Taliban auf unsere Straßen, in unsere Moscheen und Schulen. Viele Jahre lang haben wir uns eingeredet, dass es gute Taliban (hauptsächlich in Afghanistan) und böse Taliban (hauptsächlich in Pakistan) gibt. Bei dem Versuch, diese Unterscheidung aufrechtzuerhalten, wurden- darunter 132 in einer von der Armee betriebenen Schule, die innerhalb weniger Stunden ermordet wurden. Das amerikanische Militär hat in 20 Jahren mehr als 2.300 Menschen verloren."könnte von der Lage in Afghanistan profitieren, weil Länder wie Deutschland nun mit dem Land verhandeln werden, umaufzunehmen. Bei solchen Verhandlungen sollten Menschenrechtsfragen im Iran zumindest angesprochen werden, fordert Gilda Sahebi in der. Es wäre "mindestens ein Signal an die Bevölkerung: Es stärkt sie, es, vielleicht stärkt es auch den Widerstand. Die Menschen in Iran fühlen sich von westlichen Staaten. Sie haben keine Chance, gegen eine Regierung anzukommen, die nicht nur ungestraft, sondern auch ungestört ihre brutale Politik fortsetzen kann. Jedeist ein Signal an die Regierenden: Macht weiter wie bisher."Der Autor schildert in derzugleich dieunter dem neuen Präsidenten Ebrahim Raisi, der einst für Tausende Hinrichtungen verantwortlich war. Diebewältigt das Regime jedoch nicht: "Landesweit verfügt kaum eine Intensivstation über genügend Betten, und Angehörige von an Covid-19 Erkrankten müssen sich erforderliche Medikamente mitunterbeschaffen... Auf einen großendeuten die Anstürme auf Impfzentren hin. Zur Eindämmung der Krise hatte der Gesundheitsminister ausdrücklich um einengebeten. Seine Bitte ging ins Leere. Eine erzwungene Einschränkung des öffentlichen Lebens würde auch bedeuten, dass die vielen Menschen, die darauf angewiesen sind, täglich zur Arbeit zu gehen, um ihr Brot zu verdienen, hungern müssten." Cheheltan schätzt die Zahl der Coronatoten im Iran bisher auf 200.000.