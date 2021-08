Ein ganz eigenes Beispielkann man derzeit in der Ausstellung "Bone Music - Die Ausstellung zum X-Ray Audio Projekt" in der Berliner Villa Heike bewundern: Verfemte, die im Samisdat aufgepresst und verteilt wurden, erzählt Kevin Hanschke in der. "Das Produktionsverfahren für eine solche einseitige Schallplatte war aufwendig, zumal nur ein dreiminütiger Song auf einen Film passte. Die selbstgebaute Aufnahmedrehbank wurde an eine Tonquelle angeschlossen, ein Saphirstein schrieb die Musiktöne auf die Röntgenfolie, sodass sie auf einem Plattenspielerabgespielt werden konnte. Die Tonqualität war schlecht, der Tonträger verschliss schnell. Doch heute wirken die Platten, die der 'Samisdat-Bewegung', den russischen Selbstverlegern, ein weiteres historisches Kapitel hinzufügen, wie."Weitere Artikel: Im hofft ein anonymer Musiker, dass die Taliban nicht wieder wie unter ihrer Herrschaft in den neunziger Jahrenwerden. Im berichtet Hannes Soltau vom Festival We Go Apart With Art in Sachsen. Johanna Adorjan erinnert in deran die vor 40 Jahren verstorbene argentinische Tänzerin, derin den achtziger Jahren das wunderbare Stück "Marcia Baïla" widmeten:Besprochen werden eine konzertante Aufführung von' "La Damnation de Faust" mit der Mezzosopranistin Elīna Garanča in Salzburg ( SZ ) und, die fünf Orchester zur Eröffnung des Beethovenfests in Bonn spielten ().