Heute hältihre womöglich letzte Regierungserklärung - der Bundestag muss demzur Evakuierung der Ortskräfte zustimmen. Und dieser Einsatz besiegelt ein letztes Versagen der Regierung Merkel, kommentiert Tobias Schulze in der: "Monatelang wurde die Bundesregierung von verschiedensten Seiten gedrängt, den sogenannten Ortskräften die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. Ein Unterstützungsnetzwerk, dasreicht, schrieb flehende Briefe. Diverse Medien griffen die Forderungen auf. Die Opposition formulierte Lösungswege. Die Bundesregierung? Reagierte mit Ignoranz und brachte damit nicht nur die betroffenen Afghan*innen weiter in Gefahr, sondern nebenbei auch, die jetzt in Kabul in einem belastenden Einsatz stehen." Der Bundeswehroffizier Marcus Grotian, der sich für die Rückkehr afghanischer Ortskräfte einsetzt, wirft den deutschen Behörden vor, dieviel zu klein zu halten.Maria Stöhr von, Bürgermeisterin der Provinzhauptstadt Maidanschahr vor den Toren Kabuls, die von ihrer Flucht nach Deutschland erzählt: "Wir konnten nichts mitnehmen. Gepäck schürt Verdacht. Ich habe diemitgenommen. Die trug er immer, als er noch lebte. Er war General, vor neun Monaten wurde er von den Taliban ermordet. Ich habe meine eigene Militäruniform mitgenommen, die aus meiner Zeit als Mitarbeiterin am Verteidigungsministerium stammt. Sie erinnert mich an die Zeit, die gut war in Afghanistan. Und ich habe eine kleine Dose voll mitmitgenommen." Mehr über Ghafari in derFür die Afghanen wird es vermutlich gar meint der Politikwissenschaftler, der deshalb auch nicht an eine Flüchtlingswelle glaubt, im Interview mit der- ausgenommen emanzipierte Frauen und Helfer der Allierten. Denn die Taliban seien zwar noch die selben Personen wie vor zwanig Jahren, aber sie haben sich geändert, glaubt Roy: "Sie haben viel mehr Erfahrung gesammelt. Als sie Kabul 1996 eingenommen hatten, wussten sie absolut nichts über die. Sie kamen aus den Madrassen, kämpften jahrelang in den Bergen und Wüsten. Nun sind siegewesen, einige haben. Sie gingen. Sie habengeknüpft. Geschäftliche und diplomatische. Und sie wissen mehr über die Welt, sie. Sie sind deutlich ausgebuffter. Sie sind fit. Sie wissen, dass esgibt. Daher werden sie alle Garantien für außerhalb Afghanistans geben. Aber sie werden niemals im Inneren die Macht teilen."Vielleicht hätte Roy noch dieerwähnen sollen, eine vorwiegend schiitische Minderheit in Afghanistan, "die in einer jahrhundertelangen Geschichte religiös begründeter Gewalt nun ein weiteres Kapitel mitundbefürchten müssen", schreibt die Politikwissenschaftlerinauf Z. "Im Mai 2021 wurden bei einemin der Nähe einer Mädchenschule in einem mehrheitlich von Hazara bewohnten Viertel in Kabul fast siebzig Menschen, darunter viele noch ganz junge Schülerinnen, getötet. Gerade dieses Viertel wurde häufig von den islamistischen Fundamentalisten angegriffen, und die verheerende Natur dieses besonders brutalen Angriffs verweist auf die Haltung der Fundamentalisten gegenüber Frauen, insbesondere schiitischen Hazara-Frauen, die sich um ihre Bildung bemühen." Dass sie dabei nicht stehen geblieben sind, zeigt dieser Bericht vonhat seine Entscheidung, Afghanistan aufzugeben, aufgrund einer rationalen Abwägung und im Sinne einer Theorie getroffen, ist sich der Politologein dersicher: "Für ihn wäre einfür eine verlorene Sache namens Afghanistan eine ständige Belastung amerikanischer Ressourcen und damit ein Geschenk an die Despoten in. Frieden sei durch die Konzentration amerikanischer Fähigkeiten und die Aufmerksamkeit auf das Abschrecken von Russland und das Ausbalancieren von China zu fördern." Schon mit seiner Zustimmung zuhatte Biden den Russen ja einen gehörigen Schrecken eingejagt!Es gibt auch international genug muslimische Gruppierungen, die sich den Taliban nahe fühlen, schreibt die säkulare SPD-Politikerinbei: "All diese Gruppierungen haben auch, und natürlich auch in Deutschland. Der Erfolg der Taliban wird diese Gruppierungen in ihrem Selbstverständnis stärken und ermutigen. Jetzt schon leiden liberale Muslime, Säkulare und Atheisten aus Ländern mit islamischer Regierungsform unter dem. Ich spreche von Deutschland. Und sie haben Angst. Was passiert, wenn diese Fundis durch die Akzeptanz der Taliban Morgenluft wittern?"Hackern ist es gelungen, in die Überwachungssysteme desin Teheran einzudringen. Ihre Videos zeigen Misshandlungen von Gefangenen und das umfrangreiche Videoüberwachungssystem des Gefängnisses, meldet unter anderemmit-Agenturmaterial: "Die Hacker behaupten gegenüber, bei dem Einbruch in die Systeme des Gefängnisses 'Hunderte' Gigabyte an Daten erbeutet zu haben. Die Aufnahmen stammen ausweislich ihrer Timestamps größtenteils. Auf undatierten Aufnahmen sind Wärter mit Atemschutzmasken zu sehen, was auf eine Herkunft jüngeren Datums schließen lässt."