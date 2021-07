Berlin will das Grab des Dichters nicht mehr unter seinen Ehrengräben führen und pflegen - in derprotestiert der Schriftsteller heftig: "Ein fortlebendes Andenken sei nicht mehr erkennbar - wie wurde das denn gemessen? Und dann: Was ist das, die 'allgemeine Öffentlichkeit'? Hier beginnt das Erschrecken: Wäre es eventuell möglich, mit dieser nicht näher spezifizierten Öffentlichkeit als Maß undauch das Erinnern an die Geschichte der Dichtung und das Wirken ihrer Autoren insgesamt? ... Fürwar Loerkes 'Pansmusik' das schönste Gedicht in deutscher Sprache. Huldigungen kommen von Wilhelm Lehmann und Günter Eich, die später jeweils eigene Auswahlbände mit Loerkes Gedichten herausgeben". Und gern wäre Seiler zudem bereit, der Berliner Politik "einen Überblick über die Loerke-Rezeption in der Gegenwartsliteratur zu skizzieren".neuer, in Deutschland noch unbesprochener Roman "Soad und das Militär" über die ungeklärten Umstände des Todes der ägyptischen Schauspielerinist im arabischen Sprachraum eine heikle Angelegenheit, berichtet Lena Bopp in der. Dem Verlegerkönnte es durchaus Probleme bringen, warnten ihn seine Kollegen. Die erste Auflage ist immerhin schon ausverkauft, "auch in Kairo, wo das Buch zwar nicht auf den Tischen in der Messehalle auslag, aber trotzdem den Weg zu seinen Lesern fand. Wie genau er das anstellte, will Satar Mohsen nicht preisgeben. ... Seit jeher spielen Verleger, Buchhändler und Autoren mit den Zensoren nicht nur in Ägypten einIn manchen Ländern müssen Listen der Bücher vorgelegt werden, bevor die Verleger zu den dortigen Buchmessen anreisen, und manchen Titeln wird die Einfuhr verwehrt. Andere werden vorab zensiert, liegen dann aber als Raubkopien auf den Tischen. Oder einige werden erst vor Ort aus dem Verkehr gezogen, so etwa die Praxis in Kairo."Der in derlebende und über sie schreibende Schriftsteller versucht in der SZ, die Wetterkatastrophe der letzten Tage zu beschreiben: "Mein Roman 'Winterbienen' handelt von den letzten Kriegstagen in Kall. Ich habe bei der Recherche viele Bücher über diese Zeit gelesen, mit Zeitzeugen gesprochen, unzählige Fotografien von dem zerstörten Kall und andern Eifeldörfern angesehen. Kall sieht nun tatsächlichaus. Im Kernort sind die Häuser fast alle unbewohnbar, die Straßen liegen voller Hausrat, riesige Müllberge, Kinderwagen, Kleiderbügel,, eine lebende, zitternde, nasse weiße Katze oben auf dem Sperrmüll. Die Buchhandlung Pavlik in der Bahnhofstraße existiert nicht mehr." Auf ihrer Website bittet sie um Spenden Weiteres:hat sich mit seiner neuen-Reihe "Schecks Anti-Kanon" im Allgemeinen, mit seiner harschen Kritik anim Besonderen vergaloppiert, meint Michael Hametner imund fragt sich, was bei Scheck wohl im Argen liegen mag: "Dass er sich mit den öffentlich-rechtlichen Leitmedien im Rücken fürhält?"Besprochen werden unter anderem"Es ist immer so schön mit Dir" ( Welt ),' Kriminalroman "1981" (online nachgereicht von der FAZ ),"Tschefuren raus! oder Wie ich wieder mal zu Fuß in den zehnten Stock musste" ( taz ),"Schöner denn je" ( FR ),"Das perfekte Gift" ( Standard ),"Aberleben" ( NZZ ),Essayband "Sister Outsider" () und"Schlief ein goldnes Wölkchen" ().