Schmeckt lustvoll die Phrasen ab: Christopher Purves als Falstaff. Foto: Monika Rittershaus / Festivel d'Aix-en-Provence

Michael Stallknecht berichtet für dievom Opernfestival in Aix-en-Provence , wo Barrie Koskys mitFalstaff und einem fantastischenin der Titelrolle brillierte: "In seiner Inszenierung des 'Falstaff' braucht der Titelheld keinen der mächtigen Bäuche vorzuweisen, die, ob naturgewachsen oder von der Kostümabteilung präpariert, die Rollentradition vorsieht. Ein nackter Hintern unter der Kochschürze und wechselnde Toupets für die Annäherung an die Damenwelt genügen, umin der Welt zu erzählen... Es unterscheidet ihn von den anderen, dass er sein Leben dennoch in jedem Moment auszukosten weiß wie daszubereitete Ratatouille. Dazu passt sogar, dass Christopher Purves stimmlich kaum über diefür die Rolle verfügt und insbesondere manche der hohen Noten als echter Ausfall zu beklagen sind. Dennoch schmeckt er die Phrasen so lustvoll ab, als verfügte er über ein."Besprochen werden"GRM Brainfuck" am Düsseldorfer Schauspielhaus ("Zwei Stunden recht haben", ächzt Alexander Menden in der SZ Nachtkritik ),' Suada "Die Politiker" an den Münchner Kammerspielen ( Nachtkritik ), Aufführungen bei den Bad Hersfelder Festspielen ( FR ),Stück "Eternal Peace" an den Frankfurter Kammerspielen ( FR ), die Tanzperformance "Come as you are # teil 2" im Dock 11 ( Tsp ),"Michael Kohlhaas" an der Berliner Schaubühne () und ein "Rosenkavalier" an der Garsington Opera ().