Nach der erzwungenen Landung der RyanAir-Maschine in Minsk und der Entführung des Bloggersmacht sich Historikerauf das Schlimmste gefasst. Die Botschaft, die der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko mit diesem Akt der Piraterie an die Oppostion aussendet, vernimmt er auch: "Wir machen mit Euch, was wir wollen. Es gibt keinen Rückzugsort. Es ist die Reaktion eines, der wild um sich schlägt, da er mit der neuen Öffentlichkeit, die sich jenseits seiner Machtsphäre und seiner Inszenierungen entwickelt hat, nicht fertig wird. Er muss die Leute in die Hand bekommen, die die Bilder von den Straßen in Minsk in die Welt geschickt haben, und er wird alles tun,, in Geheimprozessen, Schauprozessen mit erfolterten Geständnissen, Todesurteilen. Tausende mussten fliehen und sich in Sicherheit bringen, Tausende sitzen in den Gefängnissen. Ja, und wir 'beobachten das Geschehen'."In der beschreibt die belarussische Autorin, wie unerträglich die Situation für die Aktivisten geworden ist, auch im litauischen Exil, in das sich viele flüchten mussten: "Roman ist, genau wie ich, ein politischer Emigrant. Er lebte schon lange in Vilnius, wohin er jetzt nach einem Urlaub in Athen auch gerade zurückwollte. Wir habenviele gemeinsame Bekannte, und noch bevor diese Nachricht überhaupt öffentlich wurde, erfuhr ich durch sie, was passiert war. Die Gefühle, die ich seitdem durchlebt habe, kann man schwer mit Worten beschreiben. Es war so ähnlich wie ein völlig verrückter 'Murmeltiertag', denn erst am Abend zuvor hatte ich gehört, dass in einem belarussischen Gefängnis der demokratische Aktivistwar. Ich erinnere mich gut an diesen schönen, lebensfrohen Menschen, den ich von den Protestdemos kannte, über die ich berichtet hatte. Er wurde nur 50 Jahre alt und hatte nie gesundheitliche Probleme gehabt. 'Sie haben ihn umgebracht', dachte ich, als ich von Aschuroks Tod erfuhr. Und: 'Sie bringen ihn um', dachte ich, als ich hörte, was mit Roman passiert war."Auch im Interview mit Michael Wurmitzer ärgert sich der belarussische Schriftsteller , weshalb die "Sanktionen erst kommen, nachdemgegangen sind. Diese Sanktionen sind einfach. Dass jetzt irgendwelche Leute nicht nach London fliegen dürfen, obwohl sie da sowieso nicht hinfliegen würden. Ich befürchte, dass es mit der Luftraumsperre aber getan sein wird - dass Europa glaubt, es habe genug gemacht, und sich wieder zurückzieht. Gleichzeitig bleiben Handelsbeziehungen aufrecht und werden immer noch Kredite vergeben. Wo es wirkungsvoll wäre, greift man nicht ein. Ich glaube, diesesind mehr dazu da, sich zu beruhigen, dass man eh etwas macht."Nur noch bitteren Sarkasmus hat der belarussische Schriftstellerfür die immergleiche Floskel von der "großen Besorgnis" übrig, mit denen die EU auf das Gebaren Lukaschenkos reagiert. Was muss eigentlich noch passieren, fragt er, damit die große Besorgnis kritisch ansteigt? Reicht die Entführung des Flugzeugs? "Die Belarussen gerieten in großes Erstaunen, als der Westen wider alles Erwarten den unsichtbaren Himmelsvorhang gegen die Diktatur aufbaute. So streng war die Reaktion noch nie gewesen. Die Besorgnis zeigte sich schließlich wahrhaft groß. So groß, dass die Belarussen, die auf der Suche nach Rettung ihr Land verlassen wollten, jetztleben. Belarus ist 'der geteilte Himmel' geworden, wie in Christa Wolfs vergessenem Roman. Dem Land entkommen kann man jetzt nur Richtung Osten - direkt in die Arme des 'knastfreundlichen' russischen Zaren. Allerdings bleibt noch die Türkei..."---Warum machtvon allen EU-Politikern ausgerechnet Ungarns illiberalem Premierministerden Hof, fragt in der. Ideologische Nähe sieht Ash eigentlich nicht, eher eine: "Nach dem Brexit braucht London Freunde innerhalb der EU. Entscheidende EU-Politiker wie der französische Präsident Emmanuel Macron wollen die Beziehungen zwischen EU und UK als ein Nullsummenspiel gestalten wollen. Orban pries dagegen im vergangenen Jahr überschwänglich Johnsons Führungsstärke beim Brexit. Es ist bekannt, dass der ungarische Politiker keine Skrupel hat, wenn es darum geht, innerhalb der EU zu intervenieren, um die Interessen von Ländern wie China und Russland zu schützen, mit denen er enge Beziehungen pflegt. Wenn Orban das sogar für Xi Jingpin und Wladimir Putin tut, warum nicht auch für Johnson? Das ist zynisch, könnte man sagen - aber Lord Palmerston, Premierminister des 19. Jahrhunderts wäre wohl einverstanden. Britannien hat eine lange Geschichte,, und ist versucht, dahin zurückzukehren."