Wie dieversuchten, allemzu widerstehen, erfährt Cara Wuchold imin der Berliner Galerie Nothelfer, die in der Ausstellung "All I Think About Is You" informelle Positionen bis in die Gegenwart versammelt: "Beiwaren Künstler und Kunstwerk kaum mehr auseinanderzuhalten.brachte er in eine künstlerische Form. In der Ausstellung ist er mit zarten Zeichnungen auf Collagen (Untitled, 1967) aus Abrisspapier, leichtem Karton und Klebestreifen zu sehen. Auf Durchschlagpapier greift die Künstlerinzurück. 'Ich Ideal', so auch der Titel der Zeichnung (2018), steht da in Großbuchstaben in scheinbar endloser Reihung und abnehmender Stärke auf leicht versetzt und akribisch übereinandergelegten, transparenten Archivbögen. Pro Zeile einmal in herkömmlicher Schreibweise, einmal spiegelverkehrt. Eine, die viel erzählt über unsere Gegenwart."Weiteres: Eine Petition namens #metoomarilyn fordert, die vom2012 bei dem Künstlerin Auftrag gegebene und ebendort aufgestelltezu, weil sie "und hypersexualisiert" sei, meldet Sarah Pines in derund nimmt das zum Anlass, um auch an die dichtende, "intellektuelle" Marilyn zu erinnern, die eine "beeindruckende Bibliothek" besaß: "Robert Frost, Dostojewski, Platon, Freud, Abraham Lincoln, die neuesten Theaterstücke." Für die blickt Stefan Brändle auf die Pläne der neuen Louvre-Chefin. Besprochen werden die Ausstellung "Send me an Image: From Postcards to Social Media" im C/O Berlin ( taz ), die Ausstellung "Rembrandts Orient" im Potsdamer Museum Barberini ( FR ) und die Ausstellung "Bernini, der Papst und der Tod" in der Dresdner Galerie Alte Meister am Zwinger, die auch einenzeigt.