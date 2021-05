In der fragt sich Peter Huth angesichts des Boheis um, ob es nicht bessere Arten gibt, mitumzugehen als Dauerempörung. Denn in den sozialen Medien vermähle sich "das leichtfüßige Wesen des Gesprochenen mit der Überprüfbarkeit eines formulierten Textes. ... Wenn etwas verschriftlicht wird, setzen wir - weil wir es nicht anders gewohnt sind - die gleichen Maßstäbe an wie bei einem. Auf der anderen Seite wäre ohne die Verschriftlichung Lehmanns 'Quotenschwarzer' niemals dokumentiert worden - es wäre einegewesen, nur der Rede wert zwischen denen, die es betrifft." Digitalisierung verändere eben auch die Kommunikation. "Wir sollten darauf reagieren und die Tatsache anerkennen, dass nicht alles, was auf den sozialen Medien geschrieben wird, wie die Zehn Gebotesein kann."Dämliche Bemerkungen gibt es allerdings nicht nur in den sozialen Medien. "Warum kann er nicht die Klappe halten?" betitelt dieein ganzseitiges Gespräch mit Boris Palmer. Man fragt sich, warum sie dann überhaupt mit ihm gesprochen hat. "Ich gebe zu: Das war ein", erklärt Palmer dann, entschuldigen wolle er sich aber nicht. "Diese Entschuldigungsforderungen sind ja, mit denen versucht wird, Leute mundtot zu machen. Es geht hier um etwas viel Größeres als nur um einen Satz. Es geht um die Cancel-Culture, in der ich eine ernsthafte Bedrohung für die offene Gesellschaft sehe. Schauen Sie sich nur an, was in den vergangenen 14 Tagen passiert ist mit den Schauspielern, die an der Aktion #beteiligt waren. Ein Ex-Landesminister hat gefordert, die öffentlich-rechtlichen Sender sollten die. Das geht in Richtung Existenzvernichtung. Dann kamen diefür Jens Lehmann und Dennis Aogo. Ich soll jetzt wegen eines satirischen Satzeswerden."Das ist aber mal ein Novum: Andreas Schmidt, gelernter Schreiner, hat nichts zu klagen, im Gegenteil. Er arbeitet. Ein toller Beruf, versichert er in der. Man verdient auch recht gut (2400 bis 3000 Euro als Einstiegsgehalt). Man sollte nur endlich mal aufhören, ihn schlecht zu reden: "Diejenigen, die alten Menschen ihre Geschichte und, sind wir - die Pflegekräfte. Diejenigen, die die Tür öffnen und das, sind wir. Diejenigen, die beim Aufstehen und Ankleiden helfen und den anderen im wahrsten Sinne des Wortes, sind wir. Mir fallen wenig schönere Berufe ein als der der Altenpflegekraft. Und wenig sinnvollere."