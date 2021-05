Im Nahostkonflikt haben sich erstmalsgegen jüdische Israelis verbündet, berichtet Peter von Münch in der, obwohl das Verhältnis zwischen ihnen notorisch schlecht war. Aber auch viele arabische Israelis haben die Nase jetzt voll: "Staatsgründer David Ben-Gurion hatte den arabischen Bürgern 1948 zwarwie den jüdischen Bürgern zugesichert, doch de facto leben sie in einer Parallelgesellschaft -von den staatlichen Institutionen, und dazu in erstaunlichem Maße oft auch vom israelisch-palästinensischen Konflikt. ... In der Ära Netanjahu kam noch ein weiteres Element dazu:sowie ein 2018 verabschiedetes Nationalstaatsgesetz, das die israelischen Araber zumachte."Ebenfalls in dersieht der israelische Schriftstellerdie Schuld für die Eskalation der Gewalt bei der, der die Hamas immer habe gewähren lassen, um die Palästinenser zu spalten. "So konnte er die Konfliktkonstellation einfrieren und zugleich darauf hinarbeiten, dass die Entwicklung im Inneren Israels hin zu einemnicht gefährdet wird. ... Über lange Jahre hinweg dachte ich, dass nur in den besetzten Gebietenherrscht. Die Situation der Palästinenser dort ist so viel schlechter als das Leben irgendeines Bürgers in Israel. Inzwischen denke ich, dass diese wachsende Benachteiligung an den Grenzen Israels nicht haltmacht. Um die Maschinerie der Apartheid in den besetzten Gebieten am Laufen zu halten, muss sieunterstützt werden. Allmählich und vielleicht ohne dass dies im allgemeinen Bewusstsein wahrgenommen wird, entwickelt sich so etwas wie der Beginn von Apartheidskonzepten innerhalb Israels selbst".In einem Substack- Artikel , der auch der israelischen Regierung und rechtsextremen israelischen Aktivisten keine Kritik erspart, bekenntdoch auch ihre Verzweiflung über die modische Linke, die in den sozialen Medien, das "" von der Hamas als Widerstand bedienen und fabrizierte Videos verbreiten. Verteidiger Israels wollen sich davon nicht anfechten lassen und bezweifeln die Relevanz solcher Äußerungen. Und "ich dachte lange auch so. Aber jeder, der auf die jüdische Geschichte blickt, weiß, dass sichverbreiten können. Dass solche Lügen ganze Bevölkerungen infizieren können. Und dass es für das jüdische Volk nicht gut ausgeht, wenn ganze Menschenmassen von Lügen verseucht verseucht werden."Weiss verweist auf einen Artikel im, der erklärt, wie solche Lügen im Zeitalter der sozialen Medien funktionieren: "Im Geist von 2021 werdenaus ihrem Kontext gerrissen und in ideologische Kreisläufe geschickt, um, was gerade bewiesen werden soll. Explosionen in der Al-Aqsa-Moschee könnten bedeuten, dass die israelische Polizei im Inneren Tränengas abschießt, so dass die heilige Stätte entweiht wird, oder dass muslimische Randalierer Vorräte an Feuerwerkskörpern abschießen, die siehaben, um sie gegen die Polizei einzusetzen, so dass die heilige Stätte entweiht wird. Ein israelischer Autofahrer, der am Montag in der Nähe des Lions' Gate einen Palästinenser anfuhr, könnte ihnhaben wollen, oder ein Fahrer sein, der die Kontrolle über sein Auto verlor, während er vor Palästinensern, die ihn töten wollten."Dass dieihre Waffensysteme gern in Wohngebieten bunkert, ist bekannt, aber es gibt noch einen Grund, warum diedurch Raketenabschüsse imdeutlich höher ist als die der Israelis: "In Gaza haben die meisten Bewohner, in die sie sich zurückziehen können", erklärt Jochen Stahnke in der. "Jedenfalls lässt die islamistische Hamas, die den mit zwei Millionen Palästinensern überbevölkerten Küstenstreifen kontrolliert,nicht in ihr weitverzweigtes Tunnelsystem, das sich in vielen Gebieten des Gazastreifens unter der Erde befinden soll."Die meisten Palästinenser im Gaza-Streifen haben mit der Hamas nichts zu tun und sind sagt die im Gaza-Streifen lebende Politologinin der. Hinzukommt, "dass dieimmer schlimmer wird, da sich Corona im Gazastreifen ausbreitet und die meisten Krankenhäuser mitüberfüllt sind. Es fehlt an Impfstoff, Beatmungsgeräten und Medikamenten. Mit der militärischen Eskalation sind jetzt die meisten Krankenhausbetten mit Verletzten belegt. Laut einem Bericht des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden mehr als 360 Menschen verletzt."