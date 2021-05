Auf ihrem neuen Album "Daddy's Home" erfindet sich- zuletzt als hyper-unterkühle Gitarren-Domina aufgetreten - alsneu, erklärt uns Jörg Wunder im. Auf dem Album, in dem sie das Verhältnis zu ihrem Vater aufarbeitet, klingt sie "so gelöst wie nie zuvor. Statt frostigem Reißbrett-Pop dominieren entspannte Atmosphäre und eine, die an große Platten der Siebziger denken lässt. Der Auftakt 'Pay Your Way in Pain' ist, neben der funkigen Frau-schlägt-zurück-Rachefantasie 'Down', einer der wenigen Songs, die auf die Tanzfläche zielen. Die, gleißende Gitarrenriffs und eine Melodie, die David Bowies 'Fame' channelt, hätte auch Prince in seiner psychedelischen Phase ersinnen können."Ihre Entscheidung für die ästhetische Anmutung der Zwischenphase derwar sehr bewusst, erklärt St. Vincent im-Interview: Die damaligen und die heutigen "waren beziehungsweise sind turbulente Zeiten. 'Daddy's Home' atmet den Geist der frühen Siebziger, als der utopische Traum der Blumenkinder bereits gestorben war, aber die eskapistische Discomusik und der nihilistische Punk noch nicht da waren. Das Leben war schlecht, aber. Fühlt sich heute ähnlich an."Auch diekönnte einige Diskussionen über Repräsentation gebrauchen, findet Hannah Schmidt in der: "Nebenschaffte nämlichden Weg in den engeren Kanon - und kein einziger schwarzer Komponist oder. All dies fußt auf dem alten Glauben, dass Frauen intellektuell weniger fähig seien als Männer und weiße Menschen nichtweißen Menschen geistig überlegen."Außerdem: Michael Stallknecht weist in derauf Raritäten hin, die beimaufgeführt werden. Andrian Kreye schreibt in dereinen Nachruf auf den Jazzposaunisten, den "ewigen Begleiter", der mit so ziemlich allem, was im Jazz Rang und Namen hat, gespielt hat. Unter eigenem Namen hat er allerdings auch Material veröffentlicht:Besprochen werde neue Popveröffentlichungen, darunterAlbum "Paypalpop", dessen "kulturwissenschaftlich ambitionierter Promotext jedoch nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass Summens Quatschgenie manchmalproduziert", wie-Popkolumnistin Juliane Liebert meint