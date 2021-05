Der Pianistgilt als wichtiger Jazzpionier und Stichwortgeber unter anderem für. Nur zu hören war von ihm bislang kaum etwas, nämlich exakt gerade mal ein einziges Album. Umso mehr freut sich-Kritiker Andrian Kreye darüber, dass mit dem nach einemjahrelang als verschollen geltendem Album "Metaphysics" von 1965 Alis Diskographie nun doch noch schlagartig aufs Doppelte anwächst. Wie auf dem bereits bekannten Album "The Max Roach Trio Featuring the Legendary Hasaan" spielen Ali und seine Musiker ", aber innerhalb der musikalischen Regeln" - so entsteht auch hier "ein sound emotionalen Höhenflügen, dass man sich zwei, drei Mal darauf einlassen muss, bis sich die Tragweite erschließt, die diese Musik vor 56 Jahren hatte. Die Geschichte des Albums passt zwar auch gut in die aktuellen Debatten um die, um die tragischen Folgen psychischer Erkrankungen, die damals nur mangelhaft behandelt wurden, wenn Rauschgift ins Spiel kam. Doch auch ohne den gesellschaftsgeschichtlichen Kontext öffnet 'Metaphysics' einen Spaltbreit die Tür in ein musikalisches Leben, das zum größten Teilbleiben wird." Einen kleinen Einblick bietet dieser Albumtrailer:kommt zwar aus dem Punk, hat aber eine " geschrieben und schäumt im-Gespräch regelrecht über vor Begeisterung für sein Sujet, das vielleicht zum großen Teil auch lautet, warum sich Bürgersöhne für Rap von der Straße interessieren: "Wir haben das erst ironisch gehört. Dann war es auch: Der kriminelle Asikanake, das hat uns geflasht. ... Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich bin total reflektiert und gucke mir das nur intellektuell an. Ich bin aber Fan der Energie. Jan Müller von Tocotronic hat neulich in seinem Podcast gesagt erinnere ihn an die Punkband Vorkriegsjugend . Das habe ich auch gedacht, als er in '069' geschrien hat: 'Fick deine Integration, ich knall dir die Kugel direkt durch dein Schädel.' Das ist ja Punk, das ist Hardcore, wie er da rumschreit. Das finde ich. Was für ein!"Besprochen werdenundBildband "Jazz Covers" ( CrimeMag ), neue Alben von taz ) und das Debütalbum von Marie Ulven alias, die mit ihren zuhause aufgenommenen EPs schon Millionen Streams einholte und sich nun, laut ZeitOnline-Kritiker Daniel Gehardt, in Richtung "" orientiert. Wir hören rein: