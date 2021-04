Die Russen verschärfen ihreund haben nun gegen internationales Recht das Karte ) gesperrt, so dass ukrainische Hafenstädte wie Mariupol blockiert sind, berichtet Bernhard Clasen in der: "'Die Piraten des Kreml haben das Asowsche Meer genau für den Zeitraum gesperrt, in demist', kommentiert der ukrainische Politologeauf dem Portaldas russische Vorgehen. Diese Blockade sei ein Angriff auf die ukrainische Wirtschaft. 'Warum beginnt nun ein Aufmarsch zur See?', fragt sich der Politologe. 'Weil unsere Armee zur See weit schwächer ist als auf dem Land.' Die Blockade sei ein Versuch,der ukrainischen Wirtschaft, wie die Metallurgie und die Landwirtschaft, in die Knie zu zwingen, so Taran."Bernhard Clasen berichtet heute in derauch über das schwierige Leben, die oft wegen der Coronakrise ihren Fluchtpunkt Kiew verlassen müssen.Leonid Wolkow, derBüro von Litauen aus leitet, warnt in einem Video, dass Nawalnys Leben nurmehr an einem Faden hänge. Nawalny befindet sich im Hungerstreik, um ärztliche Behandlung zu erzwingen. Max Seddon berichtet in der: "Die heftige Verschlechterung von Nawalnys Gesundheitszustand geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem der Kreml zunehmend entschlossen scheint, die Bedrohung durch den prominentesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin zu beseitigen. Russische Staatsanwälte sagten am Freitag, sie bereiteten eine Einordnung von Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung und seinem Netzwerk von regionalen Büros als '' vor, ein beispielloser Schritt, der seine Aktivitäten mehr oder weniger lahmlegen und sein Team eineraussetzen würde."Die auf allen Fernsehkanälen und an allen Straßenecken in Britannien proklamierteversteht auch die schottische Schriftstellerinnicht recht, bekennt sie in der. "Von all unseren Fernsehsendern gelang es nur Channel 4, diesen Todesfallzu verkünden und dann einfach weiterzumachen, als lebten wir nicht in der Epoche Ramses des Großen und wären auch nicht dazu verpflichtet,und Brandopfer zu bringen. Die BBC spielte derweil auf all ihren Radiosendern getragene Musik, strich im Fernsehen das gesamte Freitagabendprogramm und zeigte stattdessen auf beiden Hauptkanälen denselben (!) Dokumentarfilm." Es gab überin Britannien, "und jetzt soll das normale Leben wegen eines einzigen alten Mannes zum Erliegen kommen?", fragt Kennedy fassungslos.In derhofft Wolfgang Janisch, dass dasdenzu Bewältigung der Pandemie ungeschoren lässt. Schon mit seinem Urteil zum Anleihekaufprogramm der EZB im letzten Jahr ( unsere Resümees ) habe es sich "in den Clinch mit politischen Akteuren" begeben. "Und das auf einem Feld, auf dem es, da EU-Recht, eigentlich nicht viel verloren hat. Das istfür die Reputation eines Gerichts, dessen Einfluss sich aus nichts so sehr speist wie aus seinem Ansehen. Für den Corona-Hilfsfonds könnte das ein gutes Zeichen sein. Einenwie 2020 kann sich das Gericht nicht jedes Jahr leisten."