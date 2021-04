Kirill Serebrennikows"Parsifal" an der Wiener Staatsoper

Am und um dastobt eine Rassismus-Debatte, seit ein Schauspieler bei einer Probe seinem schwarzen Kollegenbei einer Szene ein Teppichmesser an den Schritt gehalten und gefragt hat: "Wann schneiden wir eigentlich dem [N-Wort] die Eier ab?" In derhatte Dramaturg Bernd Stegemann darin keine Überschreitung sehen wollen, sondern eine Probensituation ( Unser Resümee ). Heute antwortet ihm die Schriftstellerin : "Gut, dass Iyamu nicht, wie von Stegemann vorgeschlagen, einfach cool pariert hat, so kam nämlich ein Prozess in Gang: "Die Schmerzen, die dieser Prozess bedeutet, zeigen, dass es eben nicht damit getan gewesen wäre, wenn Iyamu seine Vorwürfe nur richtiger, besser: frühzeitiger geäußert oder mit einer schauspielerischen Einlagehätte. Tatsächlich hat erst sein Schritt an die Öffentlichkeit den Druck erzeugt, der nötig war, damit jetzt grundlegende Schritte unternommen werden. So wird das Düsseldorfer Schauspielhaus einen 'Code of Conduct' einführen."Und im findet die Schauspielerin, dass es gerade in Theaterprobenbrauche statt weniger: "Gesellschaften werden sensibler. Auch wenn es immer noch heißt: Stellt euch nicht so an. Das Eingeständnis von Verletzbarkeit ist im Übrigen nicht nur Schauspieler*innen vorbehalten. Auch Theaterleitungen können und dürfen sich dem - übrigens patriarchal geprägten -entziehen."Der russische Regisseurhat Richard Wagners "Parsifal" an der Staatsoper Wien per Videoschaltung inszeniert. Imist Ljubiša Tošić ebenso von der sensationellen Besetzung begeistert wie von der Inszenierung, die sich von Wagners Konzepten löse und den "Parsifal" als ganz persönliche Geschichte erzähle: "Hier wurde ein Entwicklungsdrama entworfen, in dem sich Leid und Mitleid abseits des Religiösen treffen und menschliche Empathie keinerlei christlicher Motivation bedarf, um wirksam zu werden." In derverliert Florian Amort ein wenig die Übersicht in den Wirren der Handlung, aber zu Beginn erlebte auch er bei Serebrennikow einen beeindruckenden Bilderbogen des Grauens: "Sein 'Parsifal' spielt hauptsächlich in einem Straflager, an das sich die gealterte Titelfigur auf einer Bank sitzend erinnert. Besser hätte es wohlmit seinem nachgedunkelten,nicht treffen können. Sein früheres Ich verkörpert indes der russische Schauspieler. Beklemmend, düster und detailreich erzählt Serebrennikow von dem sich stets unverändert wiederholenden Tagesablauf in der Haftanstalt Monsalvat, von adrenalingesteuerten Männern, von Misshandlungen und Faustkämpfen, von wegschauenden und korrupten Wärtern."Weiteres: Wiebke Hüster schreibt in derzum Tod des Choreographen, der sich offenbar, wie Hüster rekonstruiert, nach Vorwürfen sexueller Übergriffigkeit das Leben genommen hat. Besprochen werden"Woyzeck"-Inszenierung am Staatsschauspiel Hannover ( Nachtkritik ), Gernot Grünewalds "Selbstvergessen" am Jungen DT () undBallett "Der Schneesturm" nachErzählung im Stream der Bayerischen Staatsoper ( FR ).