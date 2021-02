Am Donnerstag haben sich die beiden Literaturnobelpreisträgerinnenundzum Gespräch über die Repression in Belarus getroffen. Es ging um Diktaturerfahrung, die, oder auch eine politische Poetologie des Heimatbegriffs, wie Paul Jandl in der berichtet : "'Die Welt weiß nicht, welcher Schrecken in unserem Land herrscht', sagt Swetlana Alexijewitsch, die im Koordinierungsrat der oppositionellen Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja ist, der auf friedlichen Protest setzt. Alexijewitsch erzählt von den Erniedrigungen in den Gefängnissen, wo die Oppositionellen mörderischer Willkür ausgesetzt sind. In ganz Weißrussland regieren Denunziation und Misstrauen. Diesei wieder da und der KGB ebenso, seitdem Putin mit Präsident Lukaschenko paktiere. 'Die Menschen haben keinen Millimeter Platz, um an so etwas wie. Sie denken nur ans Überleben', sagt Herta Müller. 'Wenn ich dagegen das hier bei uns höre,, dann macht mich das ziemlich nervös.'" Weitere Berichte in SZ taz , FAZ und DlfKultur Das Maxim-Gorki-Theater hat die Diskussion aufgezeichnet:Die USA machen öffentlich den suadischen Kronprinzfür die Ermordung des Journalisten verantwortlich , wollen aber gegen MBS keine Sanktionen verhängen. Was setzt das für ein Zeichen?, fragt Nicholas Kristof in der. Bitte, tut so was nicht, aber wenn es sein muss, werden wir weiter mit Euch arbeiten? "Berichten zufolge fürchtete Biden, dass Sanktionen gegen MBS die Beziehungen zu Saudi-Arabien vergiften würden. Das ist eine legitime Sorge, und bestimmt ist es oft notwendig, auch mit Herrschern in Verbindung zu bleiben, diehaben. Aber in dieser Gratwanderung zwischen Werten und Interessen besteht das überragende Risiko darin, das MBS, der gerade mal 35 Jahre alt ist, nach dem Tod seines Vater König wird undwird, Chaos in der Golfregion schaffen und die saudisch-amerikanischen Beziehungen für Jahrzehnte zerreißen wird."