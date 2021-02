Mit "Die Fremde" schreibtüber ihre Erfahrungen, alsin Brooklyn aufgewachsen zu sein. Demhat sie ein Interview gegeben und spricht unter anderem über ihre Mutter, die ihr stets ein Rätsel geblieben ist: Sie "istsein. Wer sollte diese Geschichte eines Mädchens glauben, das taub wurde und immer falsch abgebogen ist, systematisch den schwierigsten Weg wählte? Als sie in Brooklyn lebte, konnte sie auf ihre Familie zählen, Eltern und Großeltern, die ihr beim Kinderbetreuen halfen, sie war wirtschaftlich abgesichert. Mit 34 schnappt sie dann meinen Bruder und mich und geht in ein Dorf.! Sie kannte niemanden, hatte Alkoholprobleme, rasierte sich die Haare. Sie suchte. ... Ich hatte eine besondere Jugend, als wir in die Basilikata umgezogen sind, es war anarchischer, moderner als in der geschlossenen Gemeinde in Brooklyn. I."In einem Essay fürs berichtet Krimikritiker und -herausgeber Thomas Wörtche von seiner Zusammenarbeit mit, die ihren Politthriller "Die Experten" ( unsere Kritik ) an ihn herantrug. Im Zuge kommt er auch auf wesentliches zu sprechen: Politthriller und Krimis leiden derzeit an "einer Art ''", die auch mit den Marktbedürfnisse zu tun habe "und als Reaktion darauf mit dem, dass man nur 'einsetzen müsse, um sie an dasselbe Publikum zu bringen. Natürlich kann man politisch korrekt designte Kriminalromane (je nach den Bedürfnissen der jeweiligen Blase, resp. 'Zielgruppe') produzieren, die konventionell erzählt sind. Dann aber schleppt manmit sich, die sich aus unterkomplexen Schemata herleiten, beziehungsweise diesen implizit sind. Die zugrunde liegende Idee, dass sich Kriminalliteratur wegen ihrer Popularität dazu eigne, sich in Diskurse einzumischen, ist zwar prinzipiell richtig, funktioniert aber nicht, solange man Diskurse' und ansonsten in den alten semantischen Strukturen belässt" - ein Dilemma, das Kröger, versichert Wörtche, "verlässlich einmal mehr" durchbreche.Weitere Artikel: Der Schriftsteller erinnert sich in deran seine Zeit auf. Außerdem berichtet er in dervon seiner Begegnung mit dem kürzlich verstorben US- Schriftsteller . NachdemTexte zu Beginn des Jahreswurden, beginnt das eigentliche Orwell-Jahr erst jetzt mit einer Flut von Neuübersetzungen, schreibt Tobias Döring in der. Im Literaturefeature von widmet sich Ralph Gerstenberg den. "", ruft Kurt Kister in der. Arno Widmann ( FR ) und Gregor Dotzauer ( Tagesspiegel ) schreiben Nachrufe auf den französischen Lyriker Philippe Jaccottet (weitere Nachrufe hier ).Besprochen werden unter anderem"Eurotrash" ( Tagesspiegel ),Essayband "Trick Mirror" ( taz ),Berlinroman "Das bist Du" ( FR ),"Licht und Schatten. Kinotagebuch 1929-1945" ( NZZ ),' Krimi "Dark" ( taz ),"Noah. Von einem der überlebte" ( SZ ),"Die Städte" ( Standard ) und"Briefe zum Judentum" ().