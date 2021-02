Nadine Lange stellt imden Bildband "Kosmos Gayhane" des Berliner Fotografvor. Schmidt durfte als einziger bei den Gayhane-Partys im Berliner SO 36 fotografieren und das hatte seinen Grund: "Da sich die seit 1998 im SO 36 stattfindende Party insbesondere anaus dem türkischen und arabischen Raum richtet - der Event-Name bedeutet etwa 'schwules Haus' - ist es den Veranstalter*innen wichtig, dass hierungezwungen feiern können. Niemand soll Angst haben, dass einseinen schwulen Cousin fotografiert, um ihn im Familienkreis schlechtzumachen, gar zu erpressen. ... 'Gayhane' ist ein hart erkämpfter Raum, der viele Wandlungen durchgemacht hat. Inzwischen kommen auch. Einer von ihnen ist, der mit seinen Bauchtanz- Einlagen zu den Stars der Bühnenshows zählt. Seine Hüftschwünge kann man derzeit nur im Netz bewundern." Das machen wir:Der Künstlerhat in der St. Matthäus Kirche in Berlin-Tiergarten einen "" aufgestellt und ja, das hat einiges zu tun mit dem an die Kaaba in Mekka erinnernden, den er an so vielen europäischen Ortendurfte, bis die Hamburger Kunsthalle sich schließlich dazu bereit erklärte, erzählt er im Interview mit dem: "Wenn ich die Kaaba abstrahiere, habe ich nur noch einenvor mir und zugleich eine Verbindung zu. Entfalte ich diesen Würfel, entsteht ein. Es steckt in jedem Kubus." Den Kubus aber, erinnert er sich, durfte er 2006 auch in Berlin nicht aufstellen: "Obwohl die Texte bereits beim Verlag waren, in denen betont wurde, wie wichtig die Skulptur für diesei. In der Pressemitteilung dagegen war nur zu lesen, der Cube müsse an anderen aufgeladenen Orten, etwa in Jerusalem oder am Ground Zero in New York, stattfinden. Auch in Paris, London, New York, Zaragossa, Neuchatel, Posen und nochmals Venedig sind Kuratoren damit gescheitert. All das schleppe ichmit mir herum, es ist Teil meiner Arbeit geblieben und taucht auch in St. Matthäus wieder auf."Catrin Lorch besucht für diedie Sammlung des MMK Frankfurts und lernt, wie kompliziert es ist, moderne Kunst zu: "Das 'Bouquet' der Niederländer Jeroen de Rijke und Willem de Rooij in der Sammlung des MMK besteht eigentlich, wie ein Florist die Blumen zusammenstecken soll. Wer ein Werk des international gefeierten Tino Sehgal für ein Museum ankauft, darfaufsetzen." Und der Preis für ein Readymade des amerikanischen Künstlers Cameron Rowland "errechnet sich jetzt aus der, verteilt auf die Leasingraten eines Vertrags, der zunächst - wie bei einem Autokauf - über die Zeit von fünf Jahren läuft."Weiteres: Bei stellt John Yau die New Yorker Kunstveteraninvor: "Viele erzählende Maler haben in den letzten zehn Jahren Aufmerksamkeit erregt, aber mir fällt keiner ein, der so überraschend, witzig, beunruhigend, zärtlich, verrückt, herausfordernd, theatralisch undist wie Angela Dufresne." In dergeht Stefan Trinks der Frage nach, warum jemandwird. Und Andreas Platthaus freut sich über den Ankauf vonfür das Frankfurter Caricatura-Museum. Besprochen werden Ausstellungen des Medienkunstfests2021 in Berlin ( taz ).