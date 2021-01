soll erstmal nicht in die USA ausgeliefert werden, hat eine Londoner Richterin gestern entschieden, die ihr Urteil allerdings nicht mit dem Argument der Pressefreiheit begründete, sondern aufhinwies. Die USA gehen in Berufung, ein vorläufiger Sieg, der bitter schmeckt, schreibt Bernd Pickert in der: "Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden - keine*r von ihnen durfte aus Sicht der angegriffenen staatlichen Strukturen ein normales Leben weiterführen. Die staatlichen Bemühungen, ihr Handeln zu ahnden, sind ungleich größer als jene, die Verbrechen zu verfolgen,haben."Der ehemalige CIA-Mitarbeiter John Kiriakou beschreibt im Interview mit-Korrespondentin Dorothea Hahn die Bedingungen, die in einem Sicherheitsgefängnis auf Assange gewartet hätten: "Er ist 23 Stunden am Tag in einer kleinen Zelle mit den Maßen 2 mal 3 oder 4 Metern eingesperrt. Nur für eine Stunde darf er durch eine kleine Tür am Ende seiner Zelle in einen Käfigbereich gehen, der etwa 5 mal 5 Meter groß ist, um eine Stunde im Kreis zu gehen. Aber er hat. Das Essen wird durch einen Schlitz in der Tür hereingereicht. Er kann mit niemandem sprechen. Er kann niemanden sehen. Hatund keinen Briefkontakt. Da dreht man durch."Die Gegenseite hatte Assange im Prozess mit einervon Wikileaks attackiert, der Veröffentlichung von Dokumenten ohnevon Namen beteiligter Personen, notiert Friedhelm Greis bei: "Richtig ist auch, dass sich Assange mit der Veröffentlichung der unredigierten Dokumente angreifbar gemacht hat und die USA nun versuchen, diesen wunden Punkt auszunutzen. Journalisten und Nachrichtenmedien wissen, dass die Pressefreiheitist und einen verantwortungsvollen Umgang mit Informationen und Informanten verlangt." Das ändert aber für-Autor Paul Ingendaay aber nichts am "Kern des Problems": "dass wirvon Kriegshandlungen haben, die etwa von der amerikanischen Regierung vertuscht werden sollten."Auf fragt Kai Biermann, wie es für Assange jetzt weitergehen soll. Muss erbleiben? "Die USA haben bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Beide Seiten können dies vor dem Appeal Court und dem britischen Supreme Court tun. Sind die Instanzen in Großbritannien ausgeschöpft, könnte zuletzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg über die Auslieferung entscheiden. Was bedeutet, dass eskann, bis endgültig klar ist, ob Julian Assange einer Auslieferung in die USA und einer dortigen erneuten Anklage tatsächlich entgehen kann. So ist der Rechtsweg. Umso wichtiger ist die Frage,Assange in dieser Zeit untergebracht ist. Denn das gesamte bisherige Verfahren zeigt, dass erbehandelt wird."Außerdem: Michael Thaidigsmann würdigt in derdie Journalistin und Zeitzeugin, die im Alter von 96 Jahren gestprben ist.