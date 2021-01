Friedrich Dürrenmatt in einer Aufnahme von 1989 (Bild: Elke Wetzig, CC BY-SA 3.0)

Heute vor hundert Jahren wurdegeboren. In der führt Otto A. Böhmer durch Leben und Werk des Schweizer Autors . In der rettet Martin Ebel Dürrenmatt aus dem: Denn "Dürrenmatt ist immer noch eine Provokation. Er gehört, wie Kafka und Camus, zu den. Zu denen, die sich fragen, wie man in einersinnvoll, vernünftig, gar moralisch handeln kann." Dürrenmatts bestimmendes Thema war die "", schreibt Petra Kohse in derg.Thomas Hürlimann nimmt es in derDürrenmatt bis heute krumm, dass bei einer persönlichen Begegnung nicht er, sondern vor allem der Dichter sprach. Für ihn war Dürrenmatt ein, der "von außen keine Signale empfing." Seine "Kunst, all sein Reden und Dichten und Malen, war ein Abbilden der Höhle und seines Höhlen-Daseins. Dabei ging es stets auch um den Versuch des Subjekts, der Höhle zu entkommen - sinnlose Versuche. Samt und sonders zum Scheitern verurteilt." Doch "ist diese Enge zugleich das große Ganze, denn Dürrenmatt setzte den Innenraum seines Hirns mit demgleich. Auch der Kosmos ist ja ein Innenraum, ohne Aus- oder Eingang, und in dieser kosmischen Weite, die auchwar, hat Dürrenmatt in einer existenziellen Sternstunde eine Parabel entdeckt, die in den ersten Entwürfen 'Mondfinsternis' und später, als Stück, 'Der Besuch der alten Dame' hieß."Die Tragödien und Irrtümer der Welt finden bei Dürrenmatt auch immer imseiner Figuren ihre Bühne, schreibt Daniele Muscionico in der: "Seine Menschen sind groß, sie sind fett,, verformt, versehrt und verzerrt." Sein "Personal istund in seiner Gattungsform als Hybriden, Chimären, Doppelwesen und Zwitter. Und das hat seine guten Gründe: Die Körper seiner Figuren sind ein Widerhall und Widerschein ihrer Umgebung. Aus der Verformung der Leiber spricht."So wirklich zeitlose Werke sind Dürrenmatt allerdings nicht geglückt, findet-Simon Strauß: "Sein Drang zur humoristischen Wirkung,durch die satirische Parodie wirken im Rückblick eigenartig verschmockt." Als "antiquiert" galt Dürrenmatt freilich schon in seinem letzten Lebensjahrzehnt, erinnert Gerrit Bartels im, doch hält dem entgegen: "Dürrenmatts Werk ist inhaltlich und formal enorm vielfältig. Es ist, sprengt die Gattungsgrenzen. ... Liest man Dürrenmatts Romane heute wieder, fällt auf, wie klar, nüchtern und gut sie geschrieben sind,."Roman Bucheli schreibt in derüber die nicht immer ganz harmonische Freundschaft zwischen Dürrenmatt und. Peter von Becker erinnert sich imtraurig daran, wie Dürrenmatt ihn in den 80ern einmal sitzen ließ. Martin Ebel ( SZ ) und Marc Reichwein ( Welt ) besprechen außerdemneue Dürrenmatt-Biografie Weiteres: Für spricht Thomas Hummitzsch mit der ÜbersetzerinüberComicadaption von"Schöne neue Welt", die auf ihrer Übersetzung basiert. Besprochen werden unter anderem"Die Pannschüppe" mit verstreuten Schriften des Autors ( taz ),Comic "Wie Dinge sind" ( Tagesspiegel ) und"Die Dame mit der bemalten Hand" ( NZZ ).