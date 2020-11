Ist ja gut, dassnach dem Bruch mit S. Fischer nun beiuntergekommen ist und nicht in der obskuren Nische landet ( unser Resümee ), meint Hilmar Klute in der SZ. Dennoch drängen sich ihm Fragen auf: Warum gibt es seitens des neuen Verlags kein Statement zu Marons Veröffentlichungen im neurechten publizistischen Milieu? Und gerne wüsste Klute, wie der Verlag damit umgehen will, fallskritisch Stellung beziehen. "Stolze Bilder der Vergangenheit stehen einem vor Augen, die Pressekonferenz zum Beispiel, die Suhrkamp-Verlegergemeinsam mitauf der Frankfurter Buchmesse gab, nachdem in Österreich der Roman 'Holzfällen' beschlagnahmt wurde, weil sich der Musiker Gerhard Lampersberg in der Romanfigur 'Auersberger' erkannt haben wollte. Ein Operettenskandal, keine Frage. Aber dieund das Begehren eines Verlegers, jede Gelegenheit zu nutzen, seinem Autor und damit natürlich auch dem Verlag Gehör zu verschaffen, die war groß in jenen Jahren." Vielleicht dämpft es ja die Lust an der Öffentlichkeit, wenn einer Autorin in einer Zeitung wie der"völkisches Denken" vorgeworfen werden kann , ohne dass der Journalist das belegen müsste?Weitere Artikel: Tomasz Kurianowicz erkundigt sich für diebei, wie es ihm damit geht, dass sein Roman "Allegro Pastell" sich binnen weniger Monate zum Kultbuch gemausert hat. Der Übersetzer Jochen Pohlandt erinnert in deran den vor 100 Jahren anverliehenen Nobelpreis. In seiner-Reihe über ist Ronald Pohl beim Band "Berliner Kindheit um 1900" angekommen. Claudia Schülke schreibt in der FAZ über die Rolle der Pflanzen inGedichten.Besprochen werden unter anderemNeuübersetzung von"Éducation sentimentale" ( Tagesspiegel ),"Alle Gesichter des Todes" ( NZZ ),Comic "Ein tugendhafter Vater" ( Tagesspiegel ),"Die Krieger" ( Freitag ),Gedichtband "Milk Wishes" (SZ) sowieund' Biografie).