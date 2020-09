In der bricht der Historikereine Lanze für einen, der sich gegen die Extreme von links und rechts wehrt. Aber was genau meint er damit? "Die Grundlagen eines liberalen Konservatismus im frühen 21. Jahrhundert sind die der: die Menschenwürde und der Rechtsstaat, der Ordnung und Humanität sichert; liberale Demokratie und Marktwirtschaft; individuelle und persönliche Freiheit sowie die Entfaltungsfreiheit gesellschaftlicher Institutionen wie Familie, Vereine oder Kirchen. Hinzu kommen der Vorrangvor staatlicher Intervention und das Prinzip der Subsidiarität, das individuelle Selbstverantwortung und kollektive Solidarität (in dieser Reihenfolge) verbindet. Wenn es um diese Grundlagen geht, sagen liberale Konservative gegenüber allen Ideologisierungen entschieden Nein: gegen Abwertungen von Gruppen ebenso wie gegen gruppenbezogene Sozialtechnokratie und moralisierende Sprachregulierung, gegen 'Ausländer raus' ebenso wie gegen 'no nations, no borders'. Alles Weitere ist, und dafür existieren keine apriorischen Kategorien."In der setzt die Philosophineher auf eine neue, zivilisiertere Streitkultur undaller Gesellschaftsschichten an politischen Entscheidungen: "In Irland hat sich einetwa erfolgreich mit der 'Ehe für alle' auseinandergesetzt. In absehbarer Zeit wäre bei uns unter anderem an Bürgerräte über einen guten gesamtgesellschaftlichen Umgang mit denoder über kommunale Strategien zurder Städte zu denken. Die Bürgerräte stehen in der Tradition der Rätebewegung, sollen das Repräsentativsystem jedoch nicht ablösen, sondern ergänzen. Legitimiert werden sie nicht durch Wahlen, sondern indem sie paritätischaus allen Gruppierungen der Bevölkerung gebildet werden. Sie unterlaufen die Zwänge der Wiederwahl, indem sie einmalig zu einem drängenden politischen Problem für einen begrenzten Zeitraum eingesetzt werden."