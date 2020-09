Donald Trump nominiert die Richterinals Nachfolgerin für die verstorbene Ruth Bader Ginsburg zur obersten Richterin. eine konservative Mehrheit im Gericht soll damit für Jahrzehnte gesichert werden. Barrett ist eine, gehört laut der Erweckungsbewegung "" an, in der sich evangelikale und katholische Elemente zu mischen scheinen. In der kommentiert Barbara Junge: "Wenn Barrett sagt, für sie wiege der(aus dem Jahr 1787 und im Geist desselben) mehr als Entscheidungen, die der Supreme Court seitdem gefällt hat, könnte das im Zweifel diebedeuten. Die Aufhebung der Rassentrennung von 1954 gehört aller Vernunft nach nicht dazu. Aber die Verfassungsmäßigkeit von, festgeschrieben in der legendären Entscheidung Roe vs. Wade von 1973, dürfte mit einer Verfassungsrichterin Barrett zur Disposition stehen."Diehat endlich Zugriff aufbekommen. Und es stellt sich heraus, dass Trump in den letzten zwanzig Jahren wegen angeblicher Verluste und trotz Besitztümern im Wert von Hunderten von Millionen Dollarbezahlt hat - zuletzt 750 Dollar in den Jahren 2016 und 17: David Leonhardt analyisiert die Befunde: "Es ist ihm gelungen, Steuern zu vermeiden, während er dengenoss - der er vorgibt zu sein - während seine Unternehmen die Kosten für das decken, was viele als persönliche Ausgaben betrachten würden. Zwar sind die Steuern für wohlhabende Amerikaner in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen, und viele nutzen Schlupflöcher, um ihre Steuern unter die gesetzlichen Sätze zu senken. Aber die meisten wohlhabenden Menschen zahlen immer noch eine Menge Einkommenssteuer."-Chefredakteur Dean Baquet erinnert daran , dass anders als Trump "seine Steuererklärungen veröffentlicht hat. Die Tradition stellt sicher, dass ein Regierender mit der Macht, Märkte zu erschüttern und Politik zu verändern, nicht versucht, finanziell von seinen Taten zu profitieren."Daimmer behaupten das ganze Volk zu repräsentierten und nur von "liberalen Eliten" gehindert zu werden, sindfür sie immer schon ein Anlass für Verschwörungstheorien, schreibtin der: "Dies zeigt auch: Sogar wenn sie nicht die Macht erringen,Populisten die politische Kultur - nämlich indem sie systematisch das Vertrauen in die bestehenden Verfahren untergraben."Insind die Coronazahlenund offenbaren die Fraktionierung der Gesellschaft, schreibt Richard C. Schneider, ehemals-Korrespondent in Israel, bei: "Nein, Israel war im Grunde nie eine einheitliche Gesellschaft. Allein der Status-Quo Brief von David Ben Gurion 1947, der denund vor allem: innere Autonomie zugestand, war der Auslöser für das, was jetzt geschieht. Aus der Sicht der Ultras ist ihr heutiges Verhalten die logische Konsequenz eines Zustands, der einer echten Demokratie spottet: Ein Sektor der Gesellschaft handelt, hat seine eigenen Schulen und macht, was er für richtig hält, erst recht, seitdem er politisch zum Zünglein an der Waage auf dem Weg zur Macht für säkulare Politiker geworden ist. Da sind Anordnungen der Regierung nur nervig."