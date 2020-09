Stefan Herheims "Walküre" an der Deutschen Oper. Foto: Bernd Uhlig

Nach 38 Jahren hat die Deutsche Oper Berlin wieder einen neuen "Ring" gewagt, alle Kritiker sind angereist zur Corona-bedingt weltweit ersten kompletten Wagner-Oper seit März. Doch "Walküren"-Inszenierung hat sie allesamt enttäuscht: In derversteht Manuel Brug überhaupt nicht, was ihm eine zwischen Kofferbergen und in Feinripp schwankende Inszenierung sagen will, und das lag nicht nur daran, dass der "Rheingold"-Part erst noch nachgereicht werden muss: "Stefan Herheim bekommt seinein keinen kohärenten Erzählgriff. Er präsentiert Bruchstücke, Rezeptionsfetzen. Wollen wir wirklich wissen, wie das wird? Zumal auch Generalmusikdirektor Donald Runnicles als routinierter Wagner-Langstreckenläufer einen Akt braucht, bis er sein lange nicht benutztes Instrumentarium im Griff hat. Das bolzt und holzt, irgendwann singt und swingt es auch wieder, aber das dauert. Alles segelt in Mittelwerten, lullt ein, sediert, aber bewegt und erregt nicht."In der wird auch Judith von Sternburg nicht warm mit dieser "halbgaren Wagnerparodie". In derhält Michael Stallknecht die Inszenierung aus Hygiene-Gründen für riskant: "Wenn von 780 zugelassenen Zuschauern eine Mehrheit, dann summiert sich das selbst durch die Seuchenmasken hindurch zu einem Geräuschpegel, der den des Walkürenritts mühelos übertrifft." In der findet Peter Uehling dieeinen vielversprechenden Ansatz, aber in seinerdoch etwas ärgerlich. Im erinnert Ulrich Amling daran, dassInszenierung dreißig Jahre lang aktuell blieb: "Dann hatte das Bühnenbild tiefe Risse, nicht aber der Kern seiner Konzeption. Wie lange muss eine Inszenierung heute eigentlich halten?jedenfalls beschert ein überaus herbstliches Gefühl." In derverortet Gerald Felber diese "Walküre" zwischen "Vernichtungsgrauen und Jungmädchen-Ulk", aberPartie der Sieglinde wird ihm unvergesslich bleiben: "Da war fassungsloses und in seinerschon wieder in die Implosion treibendes, nur auf diesen Moment vokaler Maximalexpression."Wennin ihrem Stück "Schwarzwasser" von der Pest spricht, meint sie nicht Covid-19, sondern die österreichsiche Politik, stellt-Kritiker Alexander Menden klar. Er hat sich blendend amüsiert in Stefan Bachmanns Kölner Inszenierung des um diekreisenden Stückes: "Es geht immer wieder um die Opferrolle, in der Strache sich und sein aufrechtes Häuflein österreichischer Patrioten sieht. 'Wir sindworden!", beschwert sich Tom Radisch, der es sich im nassen Sand unter der Zuschauertribüne ungemütlich gemacht hat. Wie alle anderen ist er umgeben von. Das von Jelinek '' getaufte süße Nationalgetränk kommt ebenso wie die Geldmusterkostüme immer wieder vor. Besonders Nicola Gründel ist im Lastenfahrstuhl umgeben von einem regelrechten Dosenbeet, während sie sich am Festnetztelefon über die alles verseuchenden Gleichberechtigungstendenzen beschwert. Dann pinkelt sie Red Bull in die Ecke."Benjamin Trilling stellt in derdas Projekt "2170" vor, mit dem die neue Dortmunder Intendantin, Stadt und Bühne wieder miteinander verbinden will: "Damit die Stadt ins Theater kommt, muss das Theater erst in die Stadt gehen. Nach dem Vorbild des Theaters Zuidplein in Rotterdam will die Intendantin auch einen Programmbeirat initiieren, der für Bürger:innen ansprechbar sein soll."Besprochen werden Tina Laniks Inszenierung von"Himmelszelt" am Wiener Burgtheater ( Standard Nachtkritik ) und Marie Bues' Inszenierung von' Stück "Die Politiker" am Schauspiel Hannover ( Nachtkritik ) und die Wiederaufnahme von Peter Konwitschnys "Don Carlos" an der Staatsoper ( Standard ).